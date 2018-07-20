Младший брат Илона Маска женился — и поделился снимками со свадьбы

Еще в апреле младший брат Илона Маска, 45-летний Кимбал, официально расписался со своей возлюбленной — активисткой и дочерью миллиардера Сэма Уайтли Кристиной. Но отпраздновать это событие Кристина и Кимбал решили только сейчас, пригласив около 300 гостей: папарацци заметили среди них Сальму Хайек с мужем Анри Пино, Бейонсе и Джея-Зи, Уилла Смита , и говорят, там были даже Барак и Мишель Обама

Для торжества жених и невеста выбрали очень романтичное место в испанской провинции Жирона — античные развалины в деревушке Sant Marti d'Empuries. Кимбал был в светлом костюме-тройке и своей фирменной ковбойской шляпе, с которой он не расстается никогда, а Кристина предстала перед гостями в кремовом платье со шлейфом и корсетом, расшитым золотыми узорами, и дополнила образ венком из цветов на голове.

В Instagram Кимбал поделился не только снимками с праздника, но и трогательным кадром, на котором позирует вместе со старшим братом, сестрой Тоской и их мамой Мэй. «Мы проделали долгий путь из маленького африканского городка, в котором родились и выросли. Спасибо, мама, за то, что делала все, чтобы мы всегда были вместе», — подписал Кимбал. Кстати, уже на следующий день, когда молодожены отправились отдыхать в Барселону, Мэй составила им компанию. Судя по всему, выбор младшего сына она одобряет.

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