Организатор скандального наркокартеля Росс Ульбрихт завел Twitter

Преступник Росс Ульбрихт, отбывающий наказание за заказные убийства, организацию наркокартеля и отмывание денег через созданный им интернет‐сайт Silk Road, создал аккаунт в Twitter и начал общаться с пользователями.

Он уже опубликовал два поста. В первом он поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку.

«Привет, это Росс! После стольких лет молчания я надеюсь заговорить здесь. Это было странное путешествие, но я так благодарен всем, кто любит меня, а также тем, кто поддерживал меня в трудные времена. Вы даете мне силы», — сказано в посте.

К нему он прикрепил фото своей собственноручно написанной записки, в которой выразил надежду на то, что аккаунт поможет ему социализироваться после пяти лет, проведенных тюрьме. Правда в том, что ему позволят пользоваться Twitter, он не уверен.

Во втором он сообщил, что очень тронут проявленным интересом к его Twitter-аккаунту и его жизни в заключении:

«Я узнал, что отзывы на мой твит уместились на девяти страницах. Еще мне рассказали обо всех ретвитах и интересе к моей жизни в тюрьме. Ваша обратная связь глубоко тронула меня, и чувствую начало той связи, на которую я надеялся».

Росс Ульбрихт был арестован 2 октября 2013 года. ОН признался в создании сайта Silk Road, но свою вину отрицал по всем пунктам.

Silk Road был одной из крупнейших площадок по реализации нелегальной продукции, в том числе наркотиков, оружия, краденых банковских карт. Годовой оборот площадки, работавшей с 2011 по 2013 годы, оценивался в 14–15 миллионов долларов.

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