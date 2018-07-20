5 кардиганов для теплых летних вечеров, как у Марии Кожевниковой

Twin-set Simona Barbieri, Ti chic milano, Dondup5 кардиганов для теплых летних вечеров, как у Марии КожевниковойВязаный кардиган — невероятно женственная вещь, способная каждую девушку сделать нежной и хрупкой. Но эта вещь также может сыграть злую шутку, увеличив тебя тебя визуально на два размера.

Как же правильно подобрать кардиган, чтобы образ выглядел модно, а ты — стройно? Обращай внимание на детали.

5 хитростей, как выбрать стильный кардиган по фигуре:

если ты девушка с формами, не выбирай модель с очень крупной вязкой, она сделает тебя объемнее,

тонкая вязка не подойдет тем девушкам, у кого присутствует дополнительный объем в области рук,

девушкам низкого роста лучше не рассматривать модели длиной до колена, они только еще больше «украдут» твой рост,

модель свободного кроя средней вязки поможет скрыть все недостатки фигуры,

носи кардиган, слегка засучив рукава, — так на фоне тонких запястье ты будешь выглядеть стройнее.

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С чем носить кардиган:

кардиган с джинсами и белой рубашкой идеально впишется в офисный лук,

платье по колено и босоножки на тонких ремешках с кардиганом сверху идеально подойдут для свидания,

комбинация кардигана с шортами и топом выглядит свежо и стильно, особенно, если выбрать удлиненную модель верха,

кардиган удачно смотрится со сложными аксессуарами, например, широкополая шляпа станет «вишенкой на торте» твоего образа.

Ti chic milano, 2 900 руб.

American vintage, 3 000 руб.

Dondup, 2 950 руб.

Twin-set Simona Barbieri, 2 450 руб.

Silvian heach, 2 750 руб.