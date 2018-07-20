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«Мне надо успокоиться». Как справляется мама заключённого, подвергнутого пыткам в колонии
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«Мне надо успокоиться». Как справляется мама заключённого, подвергнутого пыткам в колонии 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Трудно представить, что пережила Татьяна, увидев страшные кадры…
За всей этой историей с чудовищными пытками в ярославской колонии № 1 чуть в стороне остался еще один главный герой — мама того самого заключённого Евгения Макарова, видео с которым попало в СМИ.
Маму к публикации видео, конечно, готовили. Сотрудники правозащитного фонда посоветовались и с самим Евгением.
Видео, как издеваются над заключенным.
— Он сказал «Да, выпускайте видео. Как можно быстрее», — рассказала юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. — Маму предупреждали.
Но к тому, что началось после публикации видео, мама парня была не готова. Резонанс получился международный. Возмутительным случаем заинтересовались следователи, международные информагентства, проверку начала сама служба исполнения наказаний.
— Мама к такому шквалу внимания была не готова, не ожидала, — говорит Ирина.
Много жалуешься — получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных.
Сейчас женщина пытается справиться с тем, что на неё навалилось — надо пережить и такое внимание к своей небольшой семье (мама воспитывала парня одна), и сообразить, что теперь будет дальше. Правозащитники уверены — поднятый шум поможет вывести на чистую воду причастных к жестоким издевательствам. Мама же Евгения пока приходит в себя.
— Мне надо успокоиться. Не по себе сейчас, — сказала порталу 76.ru Татьяна.
Шокирующее видео сегодня выложило издание «Новая газета». На кадрах видно, как сотрудники колонии жестоко избивают голого заключенного. Мужчину держат несколько человек и по очереди бьют его по ступням палками. Издевательства длятся долго, мужчина просто воет от боли. Хронику всей истории смотрите в нашем материале.
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