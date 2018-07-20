Когда стоит потерпеть, а когда — ни в коем случае

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Если провести опрос и поинтересоваться, что же такое терпение, будьте уверены, на поверхности окажется целый спектр диаметральных ответов — от «медаль ему на грудь широкую за его недюжую силушку» до «жертвенность у славян в крови, все никак не разучатся дурацкую функцию выключать». А все потому, что на самом деле терпение в нашей жизни бывает как положительным, так и, в противоположность, абсолютно негативным, которое несет в себе разрушающую силу. И это мы еще не упомянули о нейтральном! Разберемся?

Негативное терпение

Кто из нас хоть раз в жизни не сталкивался с человеком типа «хомо сапиенс жалующийся», который вечно не в духе, постоянно раздражен и всеми недоволен? Такой человек искренне верит, что все его мечтают обидеть, палки в колеса жизни воткнуть и на горбу его покататься. Выехали компанией на природу отдыхать — там одни комары, наконец-то солнце выглянуло — опять духотень, дышать нечем. Причем в холод он обязательно будет скучать по жаре, а в жару — простывать от кондиционера. По факту такая личность недовольна всем: ужасной работой, суровым начальником, высокими ценами и даже веселыми соседями, потому как те шум издают, когда ему, бедолаге, скучно в одиночестве. Подобные индивидуумы не живут, а терпят жизнь, находя в противовес оптимистам не аргументы в пользу того, что жизнь прекрасна, а контраргументы, почему она априори хорошей быть не может.

Вместо того чтобы однажды взять себя в руки и изменить ситуацию: к примеру, поменять работу, уйти от мужа, который тиранит, начать заниматься спортом, рискнуть и попробовать что бы то ни было, — нытик предпочитает «терпеть», выкидывая на окружающих винегрет из таких ингредиентов, как негодование, рассказы о долюшке нелегкой, сетования о неотвратимости судьбы и личной ноше. Пожалуй, единственной радостью в жизни такого недогероя становится неожиданная встреча с таким же терпящим нытиком, с которым можно обмусолить и перетереть свои беды и прийти к общему консенсусу, что страдания неизбежны, а люди несправедливы. В особенности если эти «недоброжелатели» предлагают выход из ситуации в виде, например, смены партнера или работы.

Нейтральное терпение

Если представить, что дырка от бублика действительно существует, то люди, предпочитающие в жизни действовать по регламенту нейтралитета, и есть те самые дырочки. Их жизнь представляет собой поток сослагательного наклонения, напичканный дежурными фразами «Если бы я…», а еще в довесок оправдательные убеждения «Я просто не умею», «Я вынужден». Конечно, в большей степени они уверяют сами себя, а не окружающих, почему они бездействуют, ждут у моря погоды или действительно терпят там, где это не к месту и не в тему. Изменить образ жизни для людей-ноликов, выйти из привычной зоны комфорта, расширить пространство или круг общения — для них это подобно смерти. Они самостоятельно способны себя ущемлять, зажимать, и порой даже «насильные» подбадривания и всеобщее согласие не всегда способны спровоцировать первый шаг к положительным переменам.

Нерешительность здесь может граничить с псевдовынужденностью. Одни личности молча страдают, что если б они были умнее, стройнее, красивее, то их бы заметили, отметили и жизнь наконец-то стала раем. Вторые вынуждены терпеть давно нелюбимого мужа из-за общих детей и стереотипного мышления. Третьи так никогда и не решатся попробовать: выступить на сцене, произнести речь, прыгнуть с парашютом или попросить повышения зарплаты, — и остаются всю жизнь жить в тени, в страхе и в тихом молчаливом терпении собственной участи.

Положительное терпение

И только люди-плюсики да звездочки знают истинный секрет положительного терпения, которое всегда к месту, всегда вовремя и всегда только ради блага. По сути, этот единственно правильный вид терпения можно сравнивать с дипломатическим, ведь оно заставляет меняться человека только в лучшую сторону, уважать чувства других людей и подчеркивает исключительную мудрость его обладателя. Например, считается, что умный человек не обязан быть на сто процентов правдив, иначе он может ранить своих близких и любимых людей, а искусство такта порой заключается в умении вовремя промолчать, а не выпалить в лицо да в жесткой форме все, что думаешь. «Я не могу молчать, потому что я всегда говорю правду» — позиция не всегда уместная, далеко не всегда сильная, но часто ранящая и приносящая боль, в особенности когда речь заходит об эмоциях и чувствах окружающих.

Терпение в плюсе позволяет добиваться потрясающе положительных для человека результатов, ведь оно учит контролировать свои негативные эмоции или позывы в виде желания наорать, выпустить гнев, поссориться из-за раздражающей мелочи, ударить, когда довели. Опять же, только сильная личность способна держать себя в руках, если знает, что результат превзойдет ожидания.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите