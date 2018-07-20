Уже через 14 дней вы избавитесь от торчащих бочков!

Выпирающие бока — для фигуры это настоящий приговор, так как они встречаются даже у худеньких девушек, которые не могут пожаловаться на полные ноги, выпирающий животик и дряблую кожу. Почему-то именно в боках собирается и усваивается первый жирок.

На первый взгляд такая проблема может и не показаться такой уж критичной и «опасной» для внешнего вида, но на самом деле именно из-за нее начинают появляться такие проблемы:

нельзя носить обтягивающую одежду;

уже не выходит свободно одевать низкие джинсы или брюки;

не получается спокойно ходить в купальнике;

появляется дискомфорт в районе бедер и иногда даже натирает резинка от белья.

Избавиться от выпирающих боков за несколько дней, конечно же, не получится. Но существует очень эффективный и довольно легкий комплекс упражнений, который рассчитан на борьбу именно с этой проблемной зоной.

Уже после третьего занятия начнут ощущаться изменения в теле, через неделю фигура как будто поменяет немного свои очертания, ну а через четырнадцать дней снова можно будет одеть любимые джинсы.

Поэтому советуем опробовать на себе этот домашний комплекс, делать его как только наметится выше указанная проблемка и больше никогда о ней не вспоминать.

Соблюдайте рекомендации тренера и в случае необходимости по состоянию здоровья обратитесь за консультацией к лечащему врачу, чтобы ненароком не навредить себе в погоней за красотой.