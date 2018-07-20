Ещё
Виторган пожаловался на жизнь с Собчак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виторган пожаловался на жизнь с Собчак 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Актер Максим Виторган рассказал, что держит себя в форме с помощью упражнений и диет. Артист признался, что его знаменитая супруга — телеведущая Ксения Собчак ему совсем не помогает в борьбе за идеальное тело.
Максим, отметил, что спорт любит с детства. В юности он пробовал себя в теннисе, боксе, баскетболе, бегал на лыжах и плавал. Теплые чувства к физической активности звезда испытывает до сих пор. Несколько лет назад Виторган нашел себе личного тренера, который теперь помогает ему заниматься.
Актер поведал, что предпочитает силовым нагрузкам аэробные и функциональные. «Я не качаюсь. Практически не занимаюсь с железом, работаю исключительно со своим весом и выполняю различные функциональные и аэробные нагрузки», — рассказал Виторган.
Меж тем Максим добавил, что для того, чтобы не иметь проблем с лишним весом, только походов в спорт зал мало — необходимо придерживаться режима питания. «Вот это мне дается тяжело, особенно когда сбиваешься с ритма из-за плотного рабочего графика, съемок», — признался артист.
Виторган рассказал, что его жена совсем не помогает ему бороться с искушением — вместе они на диетах не сидят. «Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам, честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся», — заметил Максим.
Напомним, Ксения Собчак третья жена максима Виторгана. Пара поженилась в 2013 году, в а 2016 телеведущая родила актеру сына Платона. От первой жены актрисы Викторией Верберг у Максима двое детей: 21-летняя Полина и 17-летний Даниил, сообщает Sobesednik.ru.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»
Дни.ру: последние новости
48-летняя Юля Меньшова показала фигуру в бикини "Сделано криво": Виктория Боня показала новое тело Леонид Агутин похвастался дочками-красавицами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини13
Тест: какая работа вам подходит
Как живут вдовы знаменитостей
«Недотрогу она строила только со мной»
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение