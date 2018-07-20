Честер Беннингтон поставил под удар жену

20 июля 2017 года вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон пил виски. Стакан за стаканом, не разбавляя — потом на это обратит внимание судмэдексперт. Затем его нашли мёртвым с своём доме в Лос-Анджелесе. На столе стояла полупустая бутылка, предсмертной записки не было.

Известие о его смерти мгновенно разнеслось по миру, поклонники начали оплакивать смерть Честера, которому был всего 41 год. В Москве понесли цветы к американскому посольству, в Twitter появился хэтштег — #RussiaPrayForChester. Твитов были тысячи, а хэтштег вошел в число наиболее популярных тем соцсети.

На вдову Честера Талинду обрушилась волна народной ненависти: фанаты певца решили, что она плохо о нём заботилась, потому тот и свёл счёты с жизнью. Она прорыдала весь день, а потом отключила телефон: начались звонки с угрозами. Ей казалось, что мир сошёл с ума. Вскоре ей рассказали, что экспертиза не нашла в крови её мужа наркотиков. Женщину спрашивали, не был ли Беннингтон в депрессии, а она только разводила руками — ничего подобного Талинда не замечала.

Он покончил с собой неожиданно, и о причинах его смерти спорят до сих пор.

facebook.com/linkinpark

Музыкант Честер Беннингтон

Самоубийство ничто не предвещало: он был успешен и счастлив. У него было шестеро детей от разных женщин, которых он очень любил, деньги, слава. Честер справлялся с пристрастием к наркотикам и алкоголизмом. В своё время Беннингтон начинал с самого дна и успешно выбрался: когда он заключал брак с первой женой, у них не было денег на кольца, и они их вытатуировали. Тогда он ездил на скейтборде, потому что у ему не хватало денег ни на автомобиль, ни на велосипед — он работал в закусочной. Сын полицейского и медсестры самоучкой освоил множество музыкальных инструментов, параллельно пробуя все виды алкоголя и наркотиков. Он пел в небольших группах, в 1992 году присоединился к крупному проекту. В группе Grey Daze Честер пел пять лет, но в 1997 она распалась.

В те годы он был законченным наркоманом и алкоголиком, периодически ложился в клиники, во время «ломок» не выходил из дома. Пытаясь заработать хоть что-то, он и его друг открыли салон тату — и дело пошло так хорошо, что у них появились филиалы. А потом его судьба резко изменилась: группа Xero искала вокалиста. Услышав записи Честера, её участники были поражены.

facebook.com/linkinpark

Музыкант Честер Беннингтон

На прослушивании он понравился не всем, но его взяли в группу, вскоре она заключила контракт с Warner Brothers. Затем группа приняла название Linkin Park, во всём мире было продано более тридцати миллионов копий их дебютного альбома. Впереди были богатство и слава, которые пришли очень скоро…

Но 20 июля 2017 Честер решил покинуть этот мир. Позже психотерапевты говорили Талинде, что музыканта никто не смог бы отговорить от его решения, и ей не в чем себя винить. Психические расстройства могут начаться незаметно и протекать бессимптомно, у Беннингтона это могло быть связано с тем, что прежде он плотно сидел на наркотиках и очень много пил.

Депрессия, которую он скрывал, была настоящим адом. Честер улыбался жене, играл с детьми, работал, и с каждым днём у него исчезало желание жить, а смерть казалась всё более заманчивой. Двумя месяцами раньше покончил жизнь самоубийством его близкий друг — Крис Корнелл , фронтмен группы Soundgarden. Честер покончил с собой в день его рождения — таким жутким образом он передал привет Крису. Психиатры говорили Талинде, что для Честера это было важно. А она вспоминала его последние дни — то, как он с ней разговаривал, смеялся, шутил — и не могла в это поверить.

Смерть Честера Беннингтона поразила весь мир. Социальные сети были полны соболезнований и простых людей, и звёзд. Прошёл год — и соцсети практически не вспоминают о Честере Беннингтоне. В мире много других новостей.