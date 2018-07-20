Какие чудеса связывают с Казанской иконой Божией Матери

Казанская икона Богоматери участвует во всех значимых событиях России и ее людей. Этот образ — сокровище России, её надежда и сила.

Чудо первое: обретение на пепелище

Само обретение этой удивительной иконы является чудом — первым чудом, совершенным этой иконой. Это случилось в Казани в 1579 году, в один из самых тяжелых периодов для Руси — последнее время царствования Ивана Грозного . После страшного пожара, обратившего город в пепел, девятилетней девочке Матроне явилась во сне эта икона — еще никому ни в Казани, ни на Руси не известная.

Потом той же девочке приснилась Сама Богородица и сказала передать архиепископу и воеводам, что на месте сгоревшего дома Матроны находится эта икона. Трижды девочка рассказывала о своих снах матери, и трижды мать не верила ей. Тогда во время дневного сна Матрона была чудесным образом перенесена на пепелище и оставлена там. И только после этого чуда мать прислушалась к ней.

Многие люди пришли помогать в раскопках, и наконец на месте старой печи дома Матрона нашла кусок сукна, а в ней чудесную икону. Таких икон раньше никто не видел. Она была совершенно новая, будто только что написана, и вся сияла. Стоит ли говорить, что архиепископ и воеводы с плачем падали перед чудотворным образом и молились Богоматери о прощении своего неверия.

Чудо второе: изменение ветра и помощь казаков

В Смутное время, в начале XVII века, когда к Москве двинулись силы Второго ополчения, ведомого Мининым и Пожарским, они несли с собой образ Казанской Богоматери. Так распорядился святейший патриарх Гермоген, священномученик и чудотворец.

Минин и Пожарский и их войско молились перед этой иконой, а 18 августа 1612 года, в день выступления ополчения к Москве, был отслужен молебен, тотчас по окончании которого вдруг, без всякой причины переменился ветер: из сильного встречного стал сильнейшим попутным. Летопись сообщает, что от ветра в спину всадники еле держались в седлах, но лица у всех были радостные, а губы славили Богородицу.

22 августа развернулось сражение у стен Новодевичьего монастыря. Знаменитые «крылатые гусары», лучшая панцирная кавалерия Европы с помощью защиты пресвятой Богородицы (благодаря которой и казаки, выбиравшие, на чьей стороне выступать, одумались) были разбиты и далеко отброшены от Москвы.

Чудо третье: покров Петербурга

Следующее чудо «государственного» масштаба произошло во время правления Петра І и служения святителя Митрофана Воронежского. Этот епископ был деятельным патриотом Российской империи — например, он пожертвовал все свои деньги на строительство флота. Пастырь был призван Петром освящать его свежепостроенный дворец — и святитель преподал Петру урок, трижды проигнорировав приглашение.

«Скажите этому черноризцу, что если он немедленно не приедет ко мне, то я прикажу привезти его голову на блюде, как главу Иоанна Предтечи», — разгневался император. Святой Митрофан ответил на это так: «Передайте этому безбожному царю, что моя голова останется цела, а свою голову государь скоро сложит, если не возьмет себе в помощницы заступницу усердную — Матерь Божию. А дворец я приеду освятить только после того, как из него удалят статуи языческих богов».

Что произошло в итоге? Император стоял на коленях перед святителем (он приехал к нему сам), просил прощения и святых молитв о себе и о стране… Именно святитель Митрофан сказал Петру взять икону Казанской Божьей Матери и закладывать с ее помощью северную столицу, ибо Бог благословляет его на это.

«До тех пор, пока Казанская икона будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не ступит вражеская нога». А петербургский Казанский собор известен ныне каждому.

Чудо четвертое: победа над Наполеоном

Обращался к Казанской иконе и Кутузов — в 1812 году, после назначения его главнокомандующим, он сразу поехал в Казанский собор и молился у чудотворного образа.

В своей молитве великий полководец просил благословения у Божией Матери на борьбу с врагами, так уверенно шедшими на Россию. Именно 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери по старому стилю, русские войска под предводительством Милорадовича и Платона разбили арьергард Даву. Эта победа была первой победой русского оружия в Отечественной войне.

Потери французов были огромными — около 7 тысяч человек. Ко всему, в этот день выпал первый снег и начались наши известные крепкие морозы, прогнавшие французов. С этого дня армия неприятеля стала таять. Сам же Кутузов завещал похоронить себя в этом храме, ставшем памятником войны 1812 года. Интересно, что иконостас его алтаря изготовлен из серебра, отбитого у французов. Скульптуры Кутузова и Барклая де Толли стоят у его фасада.

Чудо пятое: спасение императора и оживление веры

Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года известен всем. Там в солдатной караульной находилась, заведенная на деньги, пожертвованные нижними чинами гвардейских частей, икона Казанской Божией Матери. Она была богата украшена, покрыта стеклом и увешана образками.

Разумеется, во время взрыва все это разлетелось вдребезги. Однако когда из-под обломков и мусора были добыты трупы погибших и оставшиеся в живых раненые, под этой же грудой мусора нашли всю икону без следов повреждения. Это событие произвело сильнейшее впечатление на солдат, и вера многих из них ожила.

Каждый день в свободные минуты они стали прикладываться к чудодейственному образу, «своим могущественным покровом предотвратившей выполнение адского замысла, направленного против священной особы Государя Императора и членов его Августейшей семьи».

Чудо шестое: помощь во Второй Мировой

Известнейшее чудо Казанской иконы Божьей Матери — ее помощь русским в Великой Отечественной войне в ХХ веке. Многие знают, что этот образ проносили крестным ходом вокруг Ленинграда, осада которого продолжалась так долго и который так и не удалось взять врагам.

Но немногим известно, что это сама Богоматерь повелела совершить этот крестный ход, и не только его — она указала пути спасения России. Илия Салиб, митрополит гор Ливанских, горячо, всем сердцем (и в полном воздержании от еды и сна) молился о спасении России перед иконой Казанской Божией Матери.

И вот через трое суток бдения потолок кельи растворился и воссиял столп огненный, в котором явилась Сама Матерь Божия. «Сын Мой, встань, не плачь, молитва твоя услышана», — троекратно произнесла Пресвятая Дева.

«Успеха в войне не будет, доколе не отворят все закрытые по стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии; не выпустят из тюрем и не возвратят с фронтов священство — для богослужения…» Известно, многое из этого было исполнено. Сталин вызвал в те дни к себе митрополита Ленинградского Алексия, митрополита Сергия и обещал исполнить все, что передал Илия Салиб, ибо не видел другой возможности спасти положение.

Чудо седьмое: о простых людях

Множество, если не большинство свидетельств об исцелениях у Казанской иконы, связаны с исцелениями глаз. С давних времен у чудотворного образа и его списков исцелялись незрячие — младенцы, взрослые, старцы — и вот одно из таких свидетельств:

«Некая Елена, жена священника Григория, пришедшего из Полоцка и жившего на месте, прозванном село Тагашево, три года страдала болезнью глаз, так что ничего не видела. Прослышав о многих и преславных чудесах Иконы Пречистой Богородицы во граде Казани, пошла Елена в тот град к чудотворному Образу просить милости. Ещё не дойдя града Казани и семи поприщ, внезапно увидела она свет своими очами, как будто никогда и не болела. Придя в монастырь к чудотворному Образу, воздала она хвалу Богу и Пречистой Богородице».

В этой истории хорошо видно, что паломничество — это путь к святому месту или образу, а не только сам этот образ. Во время духовного пути, который проделывает человек, он получает спасение.