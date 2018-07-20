Молодые родители Хлоя Грин и Джереми Микс не размыкают страстных объятий во время отдыха на яхте

Наследница модной империи TopShop и «самый прекрасный преступник в мире», манекенщик Джереми Микс недавно стали родителями.

Фотографы застали момент поцелуя пары, выбравшейся на яхтенную прогулку у побережья Сардинии недалеко от курорта Порто-Черво. Отдыхающие от родительских обязанностей Джереми Микс и Хлоя Грин были полностью поглощены друг другом — правда, на Instagram у них время тоже оставалось.

Хлоя Грин опубликовала на своей странице парный портрет и собственное фото в подушках.

— подписала один из кадров она. А куда этим летом отправишься ты со своим избранником?

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Фото:Instagram, East News / Frezza-Lafata