Роспотребнадзор закрыл детсад в Новокузнецке из-за грубых нарушений

Роспотребнадзор закрыл детский сад №2 в Новокузнецке из-за грубых нарушений, сообщает «ВашГород.ру».

В здании местами посыпалась штукатурка со стен и потолков, в фундаменте найдены отверстия, на стенах и потолках в комнатах для групповых занятий и в спальнях обнаружен грибок.

По оценке специалистов, в детсаде не хватает освещения, там излишняя влажность, отсутствует необходимая обработка от грызунов и тараканов.

Всё это создаёт реальную угрозу для сотрудников и воспитанников.

Суд временно закрыл учреждение на 30 суток.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Коми возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детсаду.