Роспотребнадзор закрыл детсад в Новокузнецке из-за грубых нарушений 

Роспотребнадзор закрыл детский сад №2 в Новокузнецке из-за грубых нарушений, сообщает «ВашГород.ру».
В здании местами посыпалась штукатурка со стен и потолков, в фундаменте найдены отверстия, на стенах и потолках в комнатах для групповых занятий и в спальнях обнаружен грибок.
По оценке специалистов, в детсаде не хватает освещения, там излишняя влажность, отсутствует необходимая обработка от грызунов и тараканов.
Всё это создаёт реальную угрозу для сотрудников и воспитанников.
Суд временно закрыл учреждение на 30 суток.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Коми возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детсаду.