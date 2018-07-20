СМИ сообщили о взаимоотношениях Сампаоли с игроками сборной Аргентины на ЧМ-2018

Аргентинский журналист Ариэль Сеносян рассказал о том, что происходило в сборной Аргентины на Чемпионате Мира-2018.

После поражения от Хорватии (0:3) игроки окружили главного тренера Хорхе Сампаоли и предъявили ему претензии.

"Мы не понимаем, что ты нам говоришь. Мы больше тебе не доверяем и хотим выражать собственное мнение", — сказали игроки.

"Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена", — добавил Лионель Месси

Напомним, что Аргентина на ЧМ-2018 вылетела в 1/8 финала проиграв будущему чемпиону сборной Франции (3:4).