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СМИ сообщили о взаимоотношениях Сампаоли с игроками сборной Аргентины на ЧМ-2018
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СМИ сообщили о взаимоотношениях Сампаоли с игроками сборной Аргентины на ЧМ-2018 

Soccer News 58 минут назад
Фото: Soccer News
Аргентинский журналист Ариэль Сеносян рассказал о том, что происходило в сборной Аргентины на Чемпионате Мира-2018.
После поражения от Хорватии (0:3) игроки окружили главного тренера Хорхе Сампаоли и предъявили ему претензии.
"Мы не понимаем, что ты нам говоришь. Мы больше тебе не доверяем и хотим выражать собственное мнение", — сказали игроки.
"Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена", — добавил Лионель Месси.
Напомним, что Аргентина на ЧМ-2018 вылетела в 1/8 финала проиграв будущему чемпиону сборной Франции (3:4).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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