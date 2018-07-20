Ещё
Лучшее за день. 20 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшее за день. 20 июля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Что общего у капель для глаз и популярного энергетика, как вышло, что роботизация не отнимает рабочие места, а увеличивает их число, что заставляет дрозофил понимать друг друга лучше и кто стал новым замминистра науки? Ночной дайджест Indicator.Ru расскажет об этом.
Стало известно имя еще одного — шестого — заместителя министра науки Михаила Котюкова. Им стал советник ректора НИУ ВШЭ.
По прогнозу аналитиков консалтинговой компании PcW роботизация не только отнимет у людей множество рабочих мест, но и создаст их — причем еще больше, чем отняла.
Сотрудники НИУ ВШЭ опубликовали рейтинг публикационной активности ученых по естественным наукам. Кое-где Россия огого!
В Великобритании предпринимают все меньше экспериментов с участием животных. Однако зоозащитники все равно против.
Благодаря разработке Disney Research каждый пользователь нового мобильного приложения сможет сделать селфи с виртуальным астронавтом. Причем позу для него вы сможете выбрать сами.
Помогает ли средство от синдрома сухого глаза Тауфон, как его лучше принимать — в виде капель или таблеток и что общего у капель для глаз и популярных энергетических напитков? На эти вопросы отвечает рубрика «Чем нас лечат».
Боязнь паразитов обостряет в дрозофилах умение учиться понимать друг друга.
Новая биосенсорная система позволит выявлять раковые опухоли на ранних стадиях.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Люди пекли хлеб за тысячи лет до появления земледелия Гарем Лота Чем нас лечат: Полиоксидоний. Полимер на страже иммунитета
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет 17-летняя внучка Ротару23
Звезды с очень большим размером груди2
Тест: какая работа вам подходит11
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини16
«Недотрогу она строила только со мной»62
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение