Лучшее за день. 20 июля

Что общего у капель для глаз и популярного энергетика, как вышло, что роботизация не отнимает рабочие места, а увеличивает их число, что заставляет дрозофил понимать друг друга лучше и кто стал новым замминистра науки? Ночной дайджест Indicator.Ru расскажет об этом.

По прогнозу аналитиков консалтинговой компании PcW роботизация не только отнимет у людей множество рабочих мест, но и создаст их — причем еще больше, чем отняла.

Сотрудники НИУ ВШЭ опубликовали рейтинг публикационной активности ученых по естественным наукам. Кое-где Россия огого!

В Великобритании предпринимают все меньше экспериментов с участием животных. Однако зоозащитники все равно против.

Благодаря разработке Disney Research каждый пользователь нового мобильного приложения сможет сделать селфи с виртуальным астронавтом. Причем позу для него вы сможете выбрать сами.

Помогает ли средство от синдрома сухого глаза Тауфон, как его лучше принимать — в виде капель или таблеток и что общего у капель для глаз и популярных энергетических напитков? На эти вопросы отвечает рубрика «Чем нас лечат».

Боязнь паразитов обостряет в дрозофилах умение учиться понимать друг друга.

Новая биосенсорная система позволит выявлять раковые опухоли на ранних стадиях.

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