«Пояс целомудрия»: cуществовал ли он на самом деле

Кто не слышал о так называемых «поясах верности», которые якобы представители средневековой знати надевали на своих жен, чтобы те не могли им изменить, пока муж в отъезде? Однако есть версия о том, что это не более чем миф и никакие подобные приспособления в ту эпоху не использовались…

Замок и ключ

Источники описывают «пояс Венеры» или «пояс целомудрия» как устройство из ремешков и цепочек, запиравшееся на сложный замок. В те далекие времена мужчины часто отсутствовали дома — то призывали дела, то военные походы, и чтобы быть спокойными за добродетель жены, они будто бы надевали упомянутое устройство ей на бедра, ограничив таким образом доступ к заветному отверстию… Замок запирался, а ключ от него муж забирал с собой. Правда, иногда высокородная дама разыскивала мастера, который делал пояс, и приобретала у него второй ключ, после чего можно было без помех предаться запретной любви.

Действительно, сегодня такого рода аксессуары демонстрируются в музеях. Однако современный профессор-германист Альбрехт Классен считает, что их распространенность в Средние века — это не более чем исторический миф.

Если провести экспертизу «поясов целомудрия» из музеев, то выясняется, что все они были изготовлены в период с XVIII по XIX век. А это уже далеко не Средневековье.

А зачем пояс?

По мнению Классена, в Средние века такие приспособления были просто не нужны. И тому можно назвать несколько причин.

Во-первых, в ту эпоху жена рассматривалась как собственность мужа. Измена приравнивалась к преступлению и каралась самым страшным образом: женщину могли вывалять в смоле и перьях и в таком виде провезти по городу, избить плетью или даже побить камнями… Причем все это могло быть назначено судьей в порядке законного наказания. Если согрешившая жена принадлежала к знатному роду, ее отправляли в монастырь или приговаривали к тюремному заключению, как это описано в романах французского писателя Мориса Дрюона из серии «Проклятые короли». Порой за измену женщине даже грозила казнь.

Получается, что изменять мужьям было себе дороже. Адюльтер мог обернуться достаточно серьезным риском не только для чести женщины, но и для здоровья, свободы и жизни. Поэтому изменяли только самые отчаянные.

Если бы мужчина надевал на женщину «пояс верности», это означало бы, что он изначально допускает возможность измены. А с потенциальной изменницей жить вообще не следовало — ее следовало наказать или даже убить.

Во-вторых, если предположить, что женщины все же носили такие пояса, то стоит подумать о том, что это стесняло бы движения, мешало бы мыться, ходить в уборную, заниматься повседневными делами… К тому же, в таком аксессуаре неудобно было бы спать, не говоря уж о том, что он натирал бы кожу и мог вызвать аллергическую реакцию. Вернувшись, супруг обнаружил бы на теле благоверной болячки, сыпь или пролежни, а какому мужчине было бы приятно это созерцать?

Аллегория и шутка

Любопытно, что о «поясах верности» упоминают лишь литературные, но не исторические источники. Классен полагает, что речь идет всего лишь о художественной аллегории, к которой прибегали авторы, описывая женскую неверность и коварство. Так, в сказках часто описывают различное волшебство, но мы знаем, что в реальной жизни этого нет.

Однако идея была воспринята, и в эпоху Возрождения мастера-шутники стали изготавливать «пояса целомудрия», которые на деле никогда не применялись по прямому назначению: они предназначались лишь для показов публике, выступая символом «отсталости» людей Средневековья, утверждает ученый.