Оргазм во сне — реальность! И еще 10 удивительных фактов о женском наслаждении

О мужском оргазме написано и сказано немало, а женский до недавних пор оставался тайной, покрытой мраком. Но теперь появляются исследования и рассуждения по теме, и если знаешь больше в теории — есть что применить и на практике. Вот чего ты, вполне вероятно, не знала о своем оргазме.

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1. Лишь каждой пятой женщине хватает вагинальной стимуляции

Соответственно, всем остальным нужно что-то еще. И это довольно грустно, потому что нередко секс включает в себя лишь вагинальную часть.

2. Многим нужна стимуляция клитора

Большое исследование с участием более 5000 женщин показало, что 36,6% знают о том, что нуждаются в ласках клитора.

3. Различить эти два типа бывает трудно

Касаться клитора можно и не напрямую — например, при вагинальном сексе в некоторых позах. Ведь только небольшая его часть видна снаружи. Считается, что стимуляция внутренней части клитора и есть прикосновение к заветной точке G.

4. Прелюдия — необходимость, а не вежливость

В упомянутом исследовании женского оргазма многие женщины высказались о важности подготовительного периода, когда нарастает возбуждение.

5. Все оргазмы разные

Оргазмы могут отличаться по интенсивности, ощущениям, степени доверия партнеру и многим другим критериям.

6. Мультиоргазм — это реальность

Но его сложно испытывать каждый раз, а у некоторых это вообще никогда не получается.

7. У некоторых женщин самые мощные оргазмы — в критические дни Конечно, ты (как и партнер) имеешь полное право ненавидеть секс во время менструации. Но если попробовать, можно узнать, что именно тогда тебя ждет самое большое наслаждение.

8. «Перезагрузка» нужна не только мужчинам

У женщин по понятным причинам это слово имеет другое значение: гиперчувствительность после оргазма, из-за чего физические прикосновения какое-то время остаются неприятными.

9. Некоторые испытывают боль при оргазме

Это называется дизоргазмия, она может быть вызвана разными причинами — от эндометриоза до сексуальной травмы. Боль не норма для оргазма, поэтому стоит обратиться к врачу.

10. Женщины могут испытывать оргазм во сне Эротические сны посещают многих, и «сонные оргазмы» происходят даже у тех, кто этого не ожидает. Так что, если тебе приснилось, что ты испытываешь оргазм, это может быть не просто сон!

11. Оргазм сосков реален!

Если у женщины чувствительные соски, ее можно довести до оргазма только их стимуляцией. Возможно, стоит проверить на себе!

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