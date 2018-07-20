Они издевались над одноклассником в школе и уничтожили его мечты. Это закончилось грустно…

Джесси всем нравился, поэтому все ожидали, что он скажет, когда он подошел к микрофону в день выпуска. Некоторое время он молчал, вглядываясь в лица старшеклассников, а затем Джесси наклонился к микрофону и, наконец, заговорил:

«Как президент вашего класса, я здесь, чтобы поговорить с вами сегодня. Я не спал большую часть ночи, думая, что я должен сказать. Я вспоминал школьные годы, и все, что я делал. Так много воспоминаний пришло мне в голову, но мои мысли заставили меня сосредоточиться на одном.»

А потом Джесси поднял фотографию и передвинул ее.,

Все склонились к нему, и единственным звуком была тишина.

Вы могли бы услышать падение булавки, так было тихо. И заговорил об однокласснике, которого никто толком не знал:

«Жизнь Чарли казалась бессмысленной, по сравнению с твоей или моей, поскольку никто из нас не понимал его, да мы и не торопились. Мы видели только то, что хотели, что Чарли был не крутым, он был далек от популярности и героем всех наших шуток в школе.

Это то, что мы знали о Чарли, то многое, что мы сами придумали о нем. Парень просто не стоил нашего времени, он был аутсайдером, который заслуживал одиночества. Но, видите ли, у Чарли была страсть, глубоко внутри у него была мечта. Это было его единственное желание — играть за нашу футбольную команду. И, конечно, это было смешно, это было совершенно абсурдно, так как Чарли не был спортсменом, он был главным ботаником.

В спортзале он никогда не был капитаном, его всегда выбирали последним, он был образцом непопулярности, предпочитал историю, науку и математику. И, поэтому, некоторые из нас взяли это на себя. Чтобы Чарли не захотел играть, мы неделями дразнили его, оскорбляли, день за днем. Мы позаботились о том, чтобы с ним не общался никто из команды. По таким глупым причинам мы собирались разрушить его мечту.

И я здесь, чтобы сказать вам, как президент вашего класса, — я ошибался! Я здесь, чтобы говорить за Чарли, который не может быть здесь, потому что вы видите, что он ушел.»

Джесси остановился на мгновение, чтобы дать время своим словам дойти до нас. Он оглядывался на лица родителей, учителей и друзей.

«Я не уверен, что все вы это знаете, я не уверен, что кого-то это волнует, но причина, по которой Чарли нет с нами, это причина, которой я должен поделиться. Жестокие слова, они определенно оружие, они уничтожили тело и душу Чарли. Все наши насмешки заставили чувства Чарли выйти из-под контроля. Он был один в бою, собрал свое оружие, чтобы сражаться. Он купил наркотики у дилера…его мать нашла тело Чарли прошлой ночью.

Может быть, это был несчастный случай, может быть, Чарли хотел умереть. Но, как бы там ни было, мы как одноклассники знаем почему он это сделал. Для тех, кого в жизни никогда не дразнили или не заставляли чувствовать невыносимый стыд, я уверен, что все в этой комнате пережили душевную боль. И, может быть, мальчики будут мальчиками, а девочки будут девочками, и каждый из нас будет сражаться. Но, независимо от нашего оправдания, причинять боль Чарли никогда не было правильным»

А потом Джесси взял фотографию Чарли и крепко держал ее в руке, и говорил с фотографией перед собой, слова непонятные и незапланированные:

«Если бы я хоть как-то помог, дал тебе руководство, чтобы победить свою мечту… Если бы только учитель, одноклассник, если бы кто-то просто вмешался. Но я знаю, что никогда не смогу вернуться, я никогда не смогу исправить то, что было, потому что ты никогда не получишь свой диплом, и никогда не сыграешь в футбол снова.

В глубине души я думаю, что не могу не спросить, что если…я бы подружился с тобой, Чарли, твои школьные годы закончились бы так?»

Джесси заблудился в своих мыслях о жизни, которая закончилась слишком рано, пока приглушенный кашель не привлек его внимание, и нервный шепот начал заполнять комнату.

Затем Джесси улыбнулся и повернулся:

«Я хотел бы представить нашего выпускника, он будет выступать сегодня, пожалуйста, уделите ему все свое внимание, выслушайте все, что он скажет.»

А потом Джесси поставил фотографию Чарли на подиум перед толпой…

Обязательно попробуйте свои слова, прежде чем выплюнуть их. Поделитесь этим, если вы против издевательств.