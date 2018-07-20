Главное — энтузиазм: 9 мнений мужчин о превосходном оральном сексе

Считается, что оральный секс по определению не может быть плохим (хотя бывает, конечно, всякое). Но между хорошим и невероятным минетом тоже есть разница! Мужчины признаются, в чем она заключается.

18+

«Не нужно спешить ни в какой момент, особенно после оргазма. Мне нравится, когда девушка не хочет останавливаться и говорит, что тоже испытывает удовольствие», — Артем, 30 лет.

«Можно предлагать это самой, делать все с чувством, с толком, с расстановкой. Я люблю, когда она ласкает пенис разными способами, облизывает его по всей длине… Ох, прекрасно!» — Вадим, 25 лет.

«Мне нравятся ласки мошонки и возле нее, особенно если об этом не надо напоминать», — Кирилл, 27 лет.

«Энтузиазм и работа двумя руками, а не только языком», — Илья, 24 года.

«Люблю ощущать ее язык и пальцы одновременно. Еще лучше, когда она не стесняется брать пенис в рот», — Алексей, 28 лет.

«Меня возбуждает зрительный контакт и ощущение, что она хочет доставить мне невероятное удовольствие», — Денис, 34 года.

«Я люблю, когда она подходит к процессу творчески и спрашивает мое мнение», — Игорь, 29 лет.

«Для меня половина хорошего минета — отношение самой девушки к процессу», — Олег, 29 лет.

«Люблю, когда удается отключиться от всего и только получать удовольствие», — Михаил, 26 лет.

Читайте НАС ВКонтакте