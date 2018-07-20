Новая Памела Андерсон! 22-летняя модель не боится намочить свои мягкие сокровища в лучших традициях «Спасателей Малибу»

22-летняя модель Бренна Блэк на своих новых пляжны фото готова бросить вызов королеве сексапила — модели и актрисе Памеле Андерсон

Бренна Блэк разделась до бикини-ниточек и активно поливала себя из бутылки воды на песочном берегу у прибоя, готовая броситься в море по первому зову в лучших традициях «Спасателей Малибу». Мокрый черный купальник с принтом-ракушками подчеркивал ее пышные прелести — невозможно оторвать взгляд!

А как тебе восходящая звезда-блондинка мирового моделинга?

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Фото:Instagram, East News / FIA Pictures / MEGA