Самые известные однополые пары среди знаменитостей

Распространено мнение о том, что голливудские знаменитости живут хаотично и часто меняют партнеров. Однако некоторые звездные пары имеют крепкую связь долгие годы и десятилетия, считаясь самыми стойкими в непростом мире шоу-бизнеса. К этой группе также относятся гомосексуальные пары, которые нашли друг друга и остаются вместе уже много лет.

Звезда сериалов начал отношения с Дэвидом Бартка в 2006, а спустя четыре года семья пополнилась двойняшками. Пара расписалась в 2011 году, всего через пару месяцев с того момента, как в Нью-Йорке утвердили законопроект о равенстве брака. Элтон Джон

Певец повстречал будущего избранника еще в далеком 1993 году, и тогда Дэвид Ферниш помог артисту избавиться от от некоторых пагубных пристрастий. В конце 2014 влюбленные официально связали себя узами брака. На момент бракосочетания у пары уже был первенец по имени Захарий, которого подарила им суррогатная мать. Синтия Никсон

С Кристин Маринони знаменитость стала строить отношения сразу после разрыва с экс-избранником Дэнни Мозесом. В 2011 у возлюбленных появился сын, а вынашивала его Маринони самостоятельно. Жениться влюбленные смогли лишь когда на просторах штата Нью-Йорк разрешили подобные браки. Стивен Фрай

Актер долго отрицал причастность к ЛГБТ-сообществу и страдал от внутренней гомофобии. Принять себя ему удалось лишь к 40 годам. Тогда он начал отношения с Дэниэлом Коэном, которые продлились недолго, а недавно он связал себя союзом с комиком Эллиотом Спенсером, даже несмотря на то, что последний заметно младше. Эллен Дедженерес

Телеведущая привлекла много внимания к своей персоне в 1997 году, решившись на громкий для того периода каминг-аут. В частности, на обложке Time она предстала с провокационной цитатой: «Да, я лесбиянка». Уже 11 лет Дедженерес счастлива с актрисой Поршей де Росси. Свой брак они узаконили после разрешения в Калифорнии однополых союзов. Том Форд

Известный дизайнер находится в отношениях с Ричардом Бакли, ведущим редактором мужского Vogue. Пара остается вместе уже внушительный срок — 1986 года. С 2012 влюбленные воспитывают сына, рожденного от суррогатной матери. Джоди Фостер