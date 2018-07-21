10 детских привычек, от которых вам нужно избавиться прямо сейчас

Даже если вы считаете, что окружающих умиляет ваша детская непосредственность, это не повод постоянно обижаться, ярко краситься, носить вызывающие наряды, игнорировать замечания других людей и вести себя так, словно вы все еще ребенок. Поверьте, что такое ваше поведение лишь раздражает окружающих и отдаляет их от вас. Мы составили список вредных привычек, от которых нужно избавиться, как только вам исполнилось чуть больше 25 лет.

Отказываться от сна Если, конечно, это не разговоры с лучшей подругой или умопомрачительный секс с потрясающим мужчиной, тогда даже не стоит впустую тратить время. Ведь хроническое недосыпание очень плохо сказывается на вашем внешнем виде и приводит к преждевременному старению. Поэтому сериалы, книги, социальные сети и прочее спокойно подождут до утра.

Пить литрами кофе и закусывать шоколадкой

Во-первых, это вредно для организма, а во-вторых, вы точно уверены, что, выпив литры кофе и закусив все это килограммом шоколада будете чувствовать себя счастливее? Вместо того, чтобы ставить эксперименты над собственным здоровьем, лучше составьте вместе со специалистом рацион питания, которое подойдет именно вам и строго следуйте ему. Так вы сохраните красоту и молодость на долгие годы.

Заводить любовные романы лишь с книгами

Вместо того, чтобы проводить дни (да и ночи) в компании с любовным романом, лучше завести серьезные отношения с реальным человеком. Не стоит грезить о любви, как тургеневская девушка, ведь сейчас столько возможностей познакомиться с каким-нибудь красавцем, что глупо упускать возможности. Да и кто знает, возможно ваша судьба ходит где-то рядом с вами, а вы уткнулись в книжку и ничего вокруг не замечаете.

Покупать наряды с рюшами и безделушки для дома

Вещи в стиле бэби-дол или наряды, сплошь украшенные кружевами и стразами, оставьте своей дочери, ну или младшей сестренке. Себе же присмотрите что-то более классическое и соответствующее вашему стилю и образу жизни. Кроме того, перестаньте скупать в неимоверных количествах милые подсвечники, рамочки для фото, шкатулочки и салфеточки — это не только бессмысленная трата денег, но и самый настоящий пылесборник, из-за которого ваша квартира будет выглядеть неряшливо.

Никогда не говорить «никогда»

Не зарекайтесь! Кажется, с возрастом уже можно было смириться с тем, что как только начинаешь говорить: «я никогда не…», то тут же происходит именно то, чего вы так боялись. Поэтому спокойно относитесь к тем испытаниям, которые посылает вам судьба и с благодарностью принимайте те подарки, которые от нее же периодически поступают. И научитесь, наконец, верить в чудеса!

Встречаться «не с теми» мужчинами

Не зря говорят, что с возрастом женщина должна определиться в своих предпочтениях и это касается в первую очередь парфюмерии, шампанского и, конечно, мужчин. Если же вам постоянно попадаются «не те» экземпляры, просто проанализируйте, что именно вы хотите получить от этого мужчины и что готовы дать ему взамен. Брак — это сделка, по мнению многих представителей сильного пола. И они тоже оценивают вас с точки зрения равноправного партнера.

Не держать свои обещания

Это, в принципе, недопустимо в любом возрасте, однако если раньше вам такое могло сойти с рук, то со временем люди просто начинают с негативом относиться к тому, что вы постоянно что-то обещаете, но так и не держите свое слово.

Идти на жертвы ради красоты

Мы сейчас не берем в расчет какие-то бьюти-процедуры, на которые решаются женщины в определенном возрасте. Тут скорее речь идет о выборе между стилем и комфортом. Другими словами, если раньше вы щеголяли на шпильках целый день и вечером еще отправлялись с подругами на вечеринку, то с возрастом такие «забеги» становятся не то, чтобы невозможными, но, скорее утомительными. Ведь проведя пару часов на каблуках, хочется уже найти того человека, который придумал эту обувь и заставить его ходить в ней постоянно. К тому же, пора избавиться от иллюзии, что «это красиво!» и сделать ставку на комфорт и здоровье.

Жить по чужой указке

Вы с радостью принимаете чужие советы и делаете так, как рекомендуют вам чужие люди. Поэтому вместо того, чтобы заниматься тем, что приносит вам истинное удовольствие и пользу, вы проживаете чужую жизнь. Вы ведете себя так, словно сейчас перед вами черновик, и вы все еще успеете «переписать набело». Но, увы, это не получится и в старости вы будете жалеть, что не воспользовались какими-то возможностями и не успели сделать многое из того, что планировали.

Обижаться вместо того, чтобы решать проблемы

Это маленький ребенок может обидеться на то, что вы не выполнили какую-то его просьбу и не смилостивится до тех пор, пока вы не дадите ему желаемое, либо не отвлечете чем-то более интересным. Если вы и сейчас следуете этой тактике, то не удивляйтесь, почему друзья стараются все реже с вами встречаться, а коллеги уже практически открыто говорят о том, что ваше поведение доводит их до белого каления. И понятно, почему. Взрослые люди не надувают обиженно губы и не сверлят взглядом неугодного собеседника. Они ведут конструктивные разговоры и находят компромиссное решение. Попробуйте, это действительно делает жизнь немного легче.

Текст: Юлия Кальницкая

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