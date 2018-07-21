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Хлое Кардашьян посвятила новое бриллиантовое кольцо дочери Тру
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Хлое Кардашьян посвятила новое бриллиантовое кольцо дочери Тру 

FashionTime 25 минут назад
Фото: FashionTime
У себя в инстаграме Хлое Кардашьян продемонстрировала новое кольцо на левой руке. И это не то, о чем вы подумали.
Новое украшение звезды «Семейства Кардашян» не связано с помолвкой: оно состоит из букв имени ее дочери Тру. Женщина отметила в stories с кольцом свою лучшую подругу Малику Хакк, так что, возможно, это подарок от нее, а не от бойфренда Хлое Тристана Томпсона. На прошлой неделе Кардашьян поделилась видео, в котором ее дочь сидит на коленях у Малики.
Хлое и Малика дружили еще до выхода реалити-шоу «Семейство Кардашян» на экраны. Они даже сняли видео о своей дружбе. Не исключено, что Малика Хакк будет для Тру кем-то вроде тети.
Дочери Хлое уже исполнилось три месяца. Несмотря на скандал, связанный с изменами Тристана, пара не расстается и собирается воспитывать ребенка вместе. Новоиспеченные родители провели первые месяцы в Кливленде (где Томпсон играл за Cleveland Cavaliers), а затем переехали в дом Хлое в Лос-Анджелесе с остальной частью семьи Кардашьян/Дженнер.
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