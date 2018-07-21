Фантазируй, хвали, предлагай: 3 способа, как раскрепостить партнера в сексе

В вашей прикроватной тумбочке лежат только презервативы и… твои надежды на жаркое и страстное разнообразие в сексе. Никаких ролевых игр, техник и игрушек? Не спеши бросаться на поиски нового партнера, ты еще можешь разжечь в своей спальне настоящий огонь страсти, немного поработав над проблемой.

Что делать, если ты более сексуально раскрепощена, чем твой парень? Редакция WMJ.ru поговорила об этом с Еленой Бэкман — экспертом Тренинг-центра «СЕКС.РФ» и ведущей тренинга «Тайные мужские фантазии».

Это нормальная ситуация, если один партнер оказался более раскрепощенным в постели, чем другой. И это вовсе не значит, что твой мужчина — аутсайдер любовных игр. Просто есть моменты, которые не позволяют ему проявить свой сексуальный потенциал. Возможно, со временем он раскрепостится и какие-то психологические блоки уйдут. Но если ты поможешь ему, это произойдет быстрее. Что можно предпринять:

С чего начать? Начни разговаривать с мужчиной о сексе. Но делать это надо мягко и ненавязчиво. И ни в коем случае не нужно идти напролом, задавая вопросы в лоб: «Ну и что ты так стесняешься?», «Ты впервые женщину без одежды видишь?» Это, конечно, утрированно, но суть ты поняла. В любой паре должны быть разговоры о сексе. Просто нужно говорить о нем и необязательно о вашем сексе. Да даже под предлогом «Прочитала такой вот факт о сексе» — или: «В фильме вот такую позу видела, представляешь?» Тут дело не в информативности, а в том, что в вашей паре есть сам факт разговора об ЭТОМ. А значит, отношение к этому будет менее зажатым и сдержанным.

Итак, первый шаг сделан: разговоры о сексе вы уже начали. Переходим на следующий этап — фантазируй и предлагай. Допустим, у тебя давно есть затея устроить ролевую игру. Но ты уже сталкивалась с тем, что твой партнер падает в обморок только от одной мысли о предстоящем. Преподноси свою идею по частям, очень аккуратно. Как это может выглядеть: если ты хочешь намекнуть мужчине на то, что мечтаешь о ролевой игре, начни с легких образов и переодевания. Например, купи парик или какой-то элемент костюма и надень это, как бы в шутку проигрывая образ. Это должно выглядеть так, как будто ты просто хотела его порадовать такой выходкой, а получилось очень интересно. Он увидит, что ты такая разная, у тебя может быть несколько образов, и отметит этот момент. В следующий раз добавь эмоций в образ, в этом же парике страстно поцелуй его или обними. И таким образом постепенно повышай градус своих «невинных» переодеваний.

Не стыди партнера, не ругай и даже не подшучивай над ним за его излишнюю скромность. Так ты можешь навсегда закрыть дверь в мир развратного и страстного секса, потому что просто потеряешь его доверие. Он будет думать, что тебе нельзя открыться — засмеешь ведь. А это еще и серьезная проблема для отношений. Если он не сможет открываться тебе в интимных вопросах, то не сможет и ни в каких.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: сцена из к/ф «Секс по дружбе»