Ещё
Пляжный сезон! 3 идеальных фасона купальников для девушек размера «плюс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пляжный сезон! 3 идеальных фасона купальников для девушек размера «плюс» 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Пляжный сезон в самом разгаре! Отпуск и поход на пляж не должны пугать тех, кто не похудел к лету. WMJ.ru рассказывает, какие купальники надеть девушкам размера «плюс».
Слитные купальники
Слитный купальник всегда приходит на помощь тем, кто хочет спрятать недостатки своей фигуры. Обрати внимание на цельные модели с принтом. Вещи с узором будут отвлекать внимание от недостатков фигуры. Также существуют купальники с утягивающими вставками в районе талии и бедер — советуем присмотреться к таким моделям.
Раздельный купальник с завышенными плавками
Если тебе хочется выбрать раздельную модель купальника, то советуем обратить внимание на бикини с завышенной талией. Дело в том, что такие плавки помогут скрыть несовершенства фигуры и подчеркнуть женственный силуэт. В этом сезоне особую популярность набирают ретромодели купальников с пуговицами или рисунком в горошек.
Танкини
Девушки с формами могут взять на вооружение купальники танкини. Такие купальники совмещают в себе топ и плавки. Обрати внимание на модели танкини с юбкой, которые будут скрывать пышные бедра и визуально вытянут фигуру.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!
Текст:Ксения Семенова
Фото: Архивы пресс-служб, shutterstock/VOSTOCK
WMJ.ru: последние новости
«Трусы на плечи натянула»: фанаты высмеяли расплющивший грудь Глюк'Оzы купальник в стиле «Бората» Новая Памела Андерсон! 22-летняя модель не боится намочить свои мягкие сокровища в лучших традициях «Спасателей Малибу» Все-таки беременна! Тодоренко не смогла скрыть огромный живот под мини-платьем на коктейле Glamour
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды с очень большим размером груди4
Тест: какая работа вам подходит11
Как живут вдовы знаменитостей
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини17
«Недотрогу она строила только со мной»63
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение