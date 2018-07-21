Пляжный сезон! 3 идеальных фасона купальников для девушек размера «плюс»

Пляжный сезон в самом разгаре! Отпуск и поход на пляж не должны пугать тех, кто не похудел к лету. WMJ.ru рассказывает, какие купальники надеть девушкам размера «плюс».

Слитные купальники

Слитный купальник всегда приходит на помощь тем, кто хочет спрятать недостатки своей фигуры. Обрати внимание на цельные модели с принтом. Вещи с узором будут отвлекать внимание от недостатков фигуры. Также существуют купальники с утягивающими вставками в районе талии и бедер — советуем присмотреться к таким моделям.

Раздельный купальник с завышенными плавками

Если тебе хочется выбрать раздельную модель купальника, то советуем обратить внимание на бикини с завышенной талией. Дело в том, что такие плавки помогут скрыть несовершенства фигуры и подчеркнуть женственный силуэт. В этом сезоне особую популярность набирают ретромодели купальников с пуговицами или рисунком в горошек.

Танкини

Девушки с формами могут взять на вооружение купальники танкини. Такие купальники совмещают в себе топ и плавки. Обрати внимание на модели танкини с юбкой, которые будут скрывать пышные бедра и визуально вытянут фигуру.

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Текст:Ксения Семенова

Фото: Архивы пресс-служб, shutterstock/VOSTOCK