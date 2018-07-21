Ещё
Василиса Володина поделилась трогательным снимком с мужем и сыном и назвала формулу идеального возраста партнера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Василиса Володина поделилась трогательным снимком с мужем и сыном и назвала формулу идеального возраста партнера 

Passion.ru 33 минуты назад
Фото: Passion.ru
44-летняя Василиса Володина опубликовала милое семейное фото.
Астролог и телеведущая Василиса Володина довольно редко выкладывает снимки с самыми близкими — мужем Сергеем, старшей дочерью Викторией и младшим сыном Славой. Но на днях звезда решила сделать исключение и опубликовала в своем микроблоге фото с супругом и сыном.
Василиса также решила напомнить своим фолловерам идеальную формулу, по которой можно вычислить «удобный» возраст для своего будущего спутника или спутницы жизни: «Для мужчины будет восприниматься „нормальной“ спутница, возраст которой больше или равен его возрасту, деленному на 2 плюс 7. То есть если мужчина 40 лет, делим на 2 и прибавляем 7. Получаем, что женщины 27 лет и старше будут восприниматься как партнерши адекватного для него возраста. Обратная формула для женщин выглядит так — твой возраст, минус 7 лет (-7 лет многие Ж легко делают, знаю по съемкам #давайпоженимся) умножаем на 2. Получаем возраст мужчины, старше которого искать не стоит, если не хочешь, чтобы подруги шептались за спиной, что ты собираешься остаться веселой вдовой. Для девчонки 20 лет понятным будет мужчина 26 лет и моложе» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
К слову о съемках шоу «Давай поженимся»: Володина никак не отреагировала на недавно разгоревшийся в Сети скандал — коллега по программе Лариса Гузеева заявила, что «телевизор сносит голову случайным людям», имея в виду именно Василису. Впрочем, все участники этого резонансного события предпочли не комментировать произошедшее.
Фото и видео: Instagram
Passion.ru: последние новости
«Будто четыре груди»: Виктория Боня разочаровала поклонников неудачным фото на обложке журнала 10 детских привычек, от которых вам нужно избавиться прямо сейчас Сияющая Регина Тодоренко открыто показала округлившийся живот на вечеринке с Владом Топаловым
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды с очень большим размером груди4
Тест: какая работа вам подходит11
Как живут вдовы знаменитостей
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини18
«Недотрогу она строила только со мной»63
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение