Лунный посевной календарь на 21 июля 2018 года

9 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.

Знак Скорпиона

Оптимальный период для посева и посадки (обязательное условие — ЗКС) для урожая на хранение и получения качественных семян: зелень, листовые и плодовые («вершки») овощи, декоративные и ягодные кустарники. Продолжайте посев двулетних цветов, пряных и лекарственных трав. Еще можно сеять газонные травы и цветочные смеси. И, конечно же, не забывайте об отличной возможности улучшить почву на участке — сейте сидераты!

Будут эффективны обработки от вредителей и болезней: на плодовых культурах желательно использовать народные средства или биопрепараты, для декоративных можно инсектициды и фунгициды. Не пренебрегайте ловчими поясами, старайтесь исключить основные причины болезней плодовых деревьев. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается — специалисты Школы защиты растений всегда рады помочь!

Хорошая пора для прополки, перекопки, мульчирования, рыхления. Окучивайте картофель, порей и капусту, морковь (если нужно). Продолжайте заготовку целебного сырья — листьев лекарственных растений.

Повремените с делением корневищ, размножением луковичных и клубнелуковичных. Не проводите обрезку. Отложите пересадки. Не копайте картофель — клубни будут водянистыми.

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