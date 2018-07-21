Ещё
Лунный посевной календарь на 21 июля 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лунный посевной календарь на 21 июля 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
9 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.
Знак Скорпиона
Оптимальный период для посева и посадки (обязательное условие — ЗКС) для урожая на хранение и получения качественных семян: зелень, листовые и плодовые («вершки») овощи, декоративные и ягодные кустарники. Продолжайте посев двулетних цветов, пряных и лекарственных трав. Еще можно сеять газонные травы и цветочные смеси. И, конечно же, не забывайте об отличной возможности улучшить почву на участке — сейте сидераты!
Будут эффективны обработки от вредителей и болезней: на плодовых культурах желательно использовать народные средства или биопрепараты, для декоративных можно инсектициды и фунгициды. Не пренебрегайте ловчими поясами, старайтесь исключить основные причины болезней плодовых деревьев. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается — специалисты Школы защиты растений всегда рады помочь!
Хорошая пора для прополки, перекопки, мульчирования, рыхления. Окучивайте картофель, порей и капусту, морковь (если нужно). Продолжайте заготовку целебного сырья — листьев лекарственных растений.
Повремените с делением корневищ, размножением луковичных и клубнелуковичных. Не проводите обрезку. Отложите пересадки. Не копайте картофель — клубни будут водянистыми.
Читайте также:Лунный посевной календарь на июль 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach
7dach.ru: последние новости
Серебряная вода для помидоров: как я спасла рассаду томатов Что можно сделать со старым ведром Нужно ли рассаживать фикус?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды с очень большим размером груди8
Тест: какая работа вам подходит11
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини18
Как живут вдовы знаменитостей
«Недотрогу она строила только со мной»64
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение