Куда ехать отдыхать с родителями, друзьями или бойфрендом

Организовать путешествие и спланировать все детали — это не такая уж и простая задача. А дальше ее сложность возрастает в зависимости от того, кто путешествует вместе с вами — бойфренд, друзья или родители. Если с первым еще можно договориться и «давить» на романтику, то у друзей бывают совершенно разные интересы, а уж с родителями и вовсе отправляться в отпуск трудно, учитывая дистанцию между поколениями. Рассказываем, как же все-таки организовать отпуск так, чтобы угодить всем и захотеть снова отправиться в путешествие в том же составе и в следующем году.

Куда ехать отдыхать с родителями?

Задача: в первую очередь, сделать так, чтобы родители отдохнули с комфортом и столкнулись с минимальным количеством казусов, недоразумений и конфликтов, которое только возможно.

Возможные трудности на пути: разница поколений даст себе знать в «распределении сил» в путешествии — где-то родители будут выдавать себя за несведущих или даже беспомощных путешественников, например из-за незнания языка, а где-то уверенно настаивать на своей правоте и опыте, поэтому нужно будет стараться соблюсти гармонию, не руководить родителями, но и не дать им возможности полностью управлять вами и испортить всем отдых.

Что захватить с собой и иметь в виду? Для родителей отпуск — не просто еще одно рядовое путешествие, как для сегодняшнего поколения лоукостеров, онлайн-путеводителей и интернет-такси, а некая ставшая реальностью мечта, поэтому им стоит заранее дать больше выбора в маршрутах и начать подготовку с вопроса «Что вы хотели бы посмотреть и как хотите провести время?». Учтите также, что для поколения родителей отели всегда будут комфортнее Airbnb, а списку главных достопримечательностей они будут верить больше, чем авантюрным спонтанным походам по модным местам, которые так любят миллениалы. Если родители не сойдутся на одном в вопросе, куда пойти, придумайте «руководителя дня», чтобы у каждого была возможность стать вожаком группы. А как только родители сориентируются на местности и обретут средства связи с вами, вы можете уже разделяться на короткое время и заниматься своими делами.

Какие маршруты исследовать? Попробуйте курорты Турции, известные самыми разными опциями для семейного отдыха, а чтобы не валяться на пляже весь отпуск включите в поездку мини-путешествие с экскурсией в Стамбул или Каппадокию. Италия или Испания однозначно подойдут, потому что для родителей это будет как один большой музей под открытым небом с историческими зданиями и памятниками на каждом углу, вот только жара может стать помехой — в июле и августе вам лучше будет базироваться на берегу и осуществлять вылазки на машине с кондиционером. Хороший выбор отелей вы также найдете в Доминиканской Республике, и если родители согласятся на длинный перелет, то уже на месте вы сможете варьировать досуг под их настроение: то устраивать ранние длинные экскурсии, то давать папе и маме целый день на безмятежный отдых у бассейна.

Куда ехать отдыхать с друзьями?

Задача: воплотить в жизнь сценарий веселого отпуска как в голливудских комедиях, когда каждый день улыбки, приключения, совместные фотографии и (естественно!) шумные тусовки.

Возможные трудности на пути: большая компания — не всегда сплоченный коллектив, и если даже планы на вечеринки у вас совпадают, то по утрам взгляды на маршруты могут радикально отличаться.

Что захватить с собой и иметь в виду? Заранее запаситесь многостраничным гидом по месту путешествия, чтобы вы могли «примирить» компанию в случае кардинального расхождения мнений и предложить наилучший вариант, а также обдумайте, какие совместные игры или портативная экипировка для спорта могли бы сплотить ваш отпускной коллектив и создать альтернативу бесконечным тусовкам и «алкогольным ужинам». Не экономьте на жилье с тех пор, как вы путешествуете большой компанией, и постарайтесь найти для вашего отпускного состава достаточно просторное место, где будет как можно больше зон для различных дел и отдыха — камин, балкон или терраса, сад, спутниковое телевидение. Для удобства составления маршрута откройте для всех участников doodle с голосованием и отдельный файл, куда каждый и каждая смогут вносить свои предложения по поездке, — так вы сможете избежать типичных и обидных «я вообще туда не собирался».

Какие маршруты исследовать? Грузия — отличное место для путешествия с друзьями. Эта страна прекрасно подойдет, чтобы организовать колоритный тур с вылазками в горы, посещением виноделен, купанием в источниках, музейными забегами и, конечно же, бесконечными возлияниями в ресторанах. Для дружеских поездок теоретически подойдет любой оживленный европейский город, который не спит с понедельника по воскресенье, — например, Амстердам, Берлин или Барселона. Селитесь как можно ближе к центру и утра проводите по отдельности (на пляже, в кофешопе или во сне до полудня), а после ланча отправляйтесь исследовать город вместе. А с тех пор как дружеские каникулы еще и самые экономные, рассмотрите также Португалию и Крит — эти два места были признаны одними из самых недорогих для пляжного отдыха в Европе в 2017 году.

Куда ехать отдыхать с бойфрендом?

Задача: провести классные и в меру романтичные каникулы, посвятить время друг другу и избежать любых неприятных ситуаций и непредвиденных проколов.

Возможные трудности на пути: кто-то один из вас останется недовольным выбранным маршрутом — например, он будет покорять волны на Бали, а вы останетесь в одиночестве на пляже в статусе «девушки серфера», или он с тревогой и ужасом отреагирует на ваше предложение исследовать за 4 дня все музеи искусства в Мадриде.

Что захватить с собой и иметь в виду? Сексуальное белье, массажные масла со всякими «спецэффектами» и игрушки для секса, как бы странно это ни звучало, ведь именно на отдыхе вы оба максимально расслаблены и можете посвятить время друг другу, не отвлекаясь на бесконечные «внешние раздражители». Что касается самого выбора направления, то сделайте это также в игровой и непринужденной форме: обсудите и выпишите несколько маршрутов, а потом дайте бойфренду «вслепую» вытянуть бумажку с ответом, куда вы поедете. Уже на месте, если возникнут разногласия, предложите делать «его день» и «ваш день» как четные и нечетные: то он выбирает, чем вы займетесь, то вы ведете за собой.

Какие маршруты исследовать? Отправляйтесь на машине на Балтийское море и устройте себе каникулы с вольным маршрутом — этот регион дружелюбен и не слишком дорог и при этом располагает пляжами и спа-отелями, чтобы дать вам возможность добавить немного расслабленной спонтанности в сценарий. Изучите также варианты европейских морских круизов на 5–7 дней и спланируйте вместе с любимым, из какого города вы хотите начать вояж и где собираетесь остановиться на подольше, после того как ваш романтический корабль закончит путешествие. Возьмите в расчет в том числе и курорты Юго-Восточной Азии, изучив календарь дождливого сезона, и разделите отдых на две части: пляжное безделье и экскурсии по центру региона.

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