Две полоски при надежной контрацепции: почему так бывает?

СодержаниеК чему приводят пропуски в приеме лекарств — оральных контрацептивовПрочие причины неэффективности оральных контрацептивовБеременность при наличии внутриматочной спиралиПрезерватив и защита от нежелательной беременностиБеременность на фоне применения спермицидов

Многие любвеобильные люди задаются вопросом: как нужно предохраняться, чтобы точно не забеременеть? Как бы забавно это не звучало, но самый эффективный метод контрацепции — это полный отказ от интимной жизни. Несомненно, это шутка, ведь близкое общение между мужчиной и женщиной нужно представителям обоих полов, оно играет важную роль в жизни, и от него во многом зависит благополучие всей семьи. Мы не советуем супругам, которые приняли решение о том, что больше не хотят заводить детей, ставить крест на интимных отношениях, им просто необходимо заранее решить вопрос о методе контрацепции.

К сожалению, ни один способ защиты от нежелательной беременности не дает 100% гарантии. К тому же даже эффективные способы могут дать осечку, если применять их неправильно. Какие ошибки приводят к нежелательной беременности и можно ли их избежать? Подробности в новой статье на портале MedAboutMe.

К чему приводят пропуски в приеме лекарств — оральных контрацептивов

Этот метод контрацепции выбирают многие супружеские пары. Он не защищает от болезней, передающихся половым путем, но если муж и жена верны друг другу, то им нечего их бояться. Эффективность оральных контрацептивов, подобранных врачом-гинекологом женщине после осмотра и проведения ряда анализов, оценивается в 99%. Однако при этом необходимо скрупулезно соблюдать правила их приема: таблетку надо пить ежедневно без пропусков в одно и то же время. После окончания 21-дневного цикла делается перерыв, во время которого приходит очередная менструация. С 28-х суток необходимо начать новую пачку.

Главная проблема для дам, принимающих эти лекарства, заключается в том, чтобы не забывать про них. Для этого одни устанавливают напоминание на телефон, другие кладут упаковку на видное место, третьи совмещают прием с ужином, в результате чего соблюдается ежедневный ритуал. Это важно, ведь, если пропустить хотя бы один день, то вероятность наступления беременности значительно возрастает. До наступления менструации в этом случае, помимо таблеток, следует использовать и другие методы контрацепции, например, презерватив, колпачки или спермициды.

И главная причина, которая приводит в данном случае к нежелательной беременности — это продолжение интимного общения на фоне пропуска одной, двух или более таблеток в течение цикла. Но она не является единственной.

Прочие причины неэффективности оральных контрацептивов

Врачи-гинекологи могут привести еще ряд причин, по которым женщины, несмотря на регулярный прием оральных контрацептивов, обнаруживают на всем известном тесте две темные полоски. К ним относятся:

Первый месяц приема оральных контрацептивов. Эффект от препаратов накапливается в течение 10-15 дней, поэтому для надежности в первый цикл приема стоит использовать дополнительные методы контрацепции, о которых было сказано выше. Качество таблеток. К сожалению, не все фармацевтические производители отвечают за качество своего товара. Фальсифицированные, поддельные препараты — не редкость в нашей стране. Срок годности таблеток. По истечению срока годности оральных контрацептивов ими пользоваться нельзя. Это не может гарантировать надежную защиту от нежелательной беременности. Резкая потеря веса. При попытках похудеть на 10 и более килограмм за месяц организм испытывает большую нагрузку. Метаболизм лекарств может измениться, а их эффективность — снизиться. Ожирение, резкий набор веса. Ситуация аналогична предыдущей, ведь при стремительном наборе веса оральные контрацептивы также могут подвести, так как выборка эстрогена при этом будет выше. Некоторые заболевания. При синдроме поликистозных яичников требуется грамотный и индивидуальный подбор средств для оральной контрацепции, и не всегда удается обойтись одними таблетками. Интенсивное занятие спортом. Если посещать спортзал раз в неделю, то можно не беспокоиться. Речь идет о профессиональных спортсменов, испытывающих запредельные перегрузки. Взаимодействие с другими лекарствами. Некоторые препараты снижают эффективность оральных контрацептивов. Информацию нужно искать в инструкции по медицинскому применению.

Если после окончания 21 дня приема таблеток месячные не наступили, необходимо сделать тест на беременность или сдать кровь на В-ХГЧ. Результат позволит рассеять все сомнения.

Беременность при наличии внутриматочной спирали

Эффективность внутриматочной спирали, как способа контрацепции, составляет 98%. Это чуть меньше, чем при приеме таблеток. Однако плюсом спирали является то, что после ее установки женщина может на 5-7 лет забыть о том, что необходимо предохраняться, и полностью расслабиться при общении с супругом. Однако врачи-гинекологи предупреждают, что беременность при наличии внутриматочной спирали возможна, и чем раньше в этом случае женщина обратится к доктору, тем меньше проблем со здоровьем в дальнейшем у нее будет. Каковы же причины этого?

Спираль установлена дома самостоятельно и неправильно. Как не удивительно, но это не редкость. Фантазия женщин в вопросах контрацепции не имеет границ, однако данная процедура должна проводиться только врачом после необходимого обследования и при наличии отрицательного теста на беременность. Спираль выпала. Это случается, если она установлена неправильно. Женщина может вообще этого не заметить и вести половую жизнь без предохранения с полной уверенностью, что она на месте. Истек срок годности спирали. Спираль защищает от нежелательной беременности на срок от 5 до 7 лет (в зависимости от модели). Причем с течением времени защитные свойства снижаются, особенно в последний год. Внематочная беременность. Те модели, что содержат лишь серебро и медь (без гормонов), защищают лишь от внутриматочной беременности, так как не дают эмбриону имплантироваться к эндометрию. При этом вероятность внематочной беременность возрастает. Презерватив и защита от нежелательной беременности

Вероятность надежной контрацепции при использовании презерватива оценивается как очень высокая. На пачке можно прочитать, что она составляет 99%. Однако специалисты предупреждают, что в действительности индекс Перля (коэффициент неудач контрацепции) составляет от 2 до 15%. Почему же так происходит и в каких случаях изделие №2 может дать осечку?

Презерватив порвался. Это бывает часто. Причинами можно назвать большие размеры полового члена, чрезмерную активность, производственные дефекты. Иногда мужчина в порыве страсти пытается зубами порвать упаковку с презервативом, чтобы как можно скорее приступить к действию. При этом он может не заметить, как слегка надкусил и сам презерватив. Повторное применение. Если мужчина решил продолжить общение с дамой повторно в том же презервативе, избытки спермы могут незаметно излиться во влагалище. Истечение срока годности презерватива. При этом защитные свойства его могут снижаться. Презерватив используется только перед эякуляцией. Нередко бывает так, что интимное общение начинается без предохранения, а изделие мужчина надевает лишь под самый конец. Однако при этом эффективность данного метода контрацепции приравнивается к индексу Перля для прерванного полового акта и составляет лишь 50%. Беременность на фоне применения спермицидов

Спермициды нельзя назвать самым эффективным методом контрацепции. Индекс Перля для них составляет 15%, то есть беременность может наступить у каждой седьмой женщины. В чем причины?

Препарат был введен недостаточно глубоко. В результате сперматозоиды, которые непосредственно находятся рядом с шейкой матки, без проблем проникают в цервикальный канал. Препарат был введен слишком поздно. Для того чтобы спермициды могли оказывать свое действие, необходимо подождать 10 минут и только тогда приступать к интимному общению. Повторное применение. После очередного полового акта желательно провести спринцевание, очистить влагалище от спермы и остатков лекарства. Затем, если интимное общение возобновилось, нужно повторить все сначала и не забыть про необходимые 10 минут паузы, которые можно провести в томительном ожидании во время дополнительных ласк.

Любое изделие и лекарство будет эффективным, если соблюдать инструкцию по применению. Это касается абсолютно всех средств для контрацепции. Перед первым использованием лучше посоветоваться с врачом-гинекологом, который расскажет, как избежать основных ошибок.

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