Жена Данко заступилась за девушку, которую обвинили в распаде их семьи

Некоторое время назад стало известно, что певец Данко ушел из семьи, оставив жену с больным ребенком на руках. Поклонники музыканта довольно категорично отнеслись к поступку своего кумира и написали немало негативных отзывов в его микроблоге. Под шквал народного гнева попала и предполагаемая любовница артиста, за которую неожиданно вступилась покинутая супруга Данко.

Накануне в социальной сети с жаром обсуждали семейную жизнь популярного в 90-е годы эстрадного исполнителя Данко. Мужчина ушел от фактической жены, оставив ее с двумя дочерьми, одна из которых страдает тяжелым заболеванием. Артист не стал углубляться в дебри своей интимной жизни и просто сообщил поклонникам, что с супругой они давно находятся в ссоре и почти не общаются. Поэтому расставание было, по мнению музыканта, вполне логичным исходом.

Впрочем, интернет-пользователи придерживаются иной точки зрения и на Данко посыпались осуждающие комментарии, поток которых было сложно унять. Кроме того, волной народного гнева накрыло и предполагаемую любовницу певца — 30-летнюю Марию Силуянову. Девушка проводила время в компании мужчины, пока его супруга Наталья вместе с детьми отдыхала на море. Множество совместных снимков в Инстаграм-аккаунте Марии лишь еще больше убедили интернет-сообщество в том, что они с Данко не просто коллеги, как он сам утверждает.

После продолжительного молчания неожиданно в разгоревшиеся в сети дебаты вступила покинутая мужем Наталья. «Дорогие мои! Посмотрела я, что творится под фото Силуяновой. Ну это же никуда не лезет! Это надо остановить! Если вы таким образом хотели поддержать меня, то сразу скажу, что мне этого не нужно. Если оскорбить её — то за что? Маша не уводила никого из семьи, и хватит это мусолить! Всем добра!», — написала в своем микроблоге Устюменко.

«Вы выше всего этого… намного выше!» «Я в шоке, если честно… терпения вам и много сил!» «Скажу только одно — я искренне Вами восхищаюсь», — не скрывали своих чувств подписчики Натальи. Ответила на критику в сети и сама Мария, попросившая недоброжелателей меньше времени проводить на ее странице. Девушка признала, что она не идеальна, однако рекомендовала хейтерам сначала обратить внимание на себя, прежде, чем критиковать других.