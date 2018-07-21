Сегодня юбилей Михаила Задорнова

Трудно найти в России человека, не знакомого с творчеством Михаила Задорнова . Многие называют его «легендой российского юмора». Его звездный путь начался с фельетона «Два девятых вагона», ныне доступного в Интернете, идею которого ему подсказал Евгений Петросян , более того, миниатюра создавалась буквально в вагоне во время гастролей. Всю свою жизнь Задорнов посвятил юмору, своим легким и ироничным отношением к жизни он старался заразить аудиторию и нередко ему это удавалось. Многие его произведения и отдельные фразы стали настолько популярны, что обрели самостоятельную жизнь и отделились от личности автора. Ярким примером может послужить пародия на Михаила Горбачева «Дадуда», ставшая интернет-мемом.

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Михаил Задорнов: 20 лучших цитатНа советской эстраде Михаил Задорнов отвечал за «интеллигентский» юмор — злой, умный, многих задевавший, нравившийся далеко не всем. Но тот, кто «подсаживался» на Задорного, становился его поклонником на долгие годы — когда менялась власть, политика партии, и популярность юмористов и сатириков. В день, когда он ушел, предлагаем вспомнить «лучшего» Михаила Задорного — отрывки его выступлений, разошедшиеся на цитаты. Его афоризмы зачастую цитируют, не зная, кто их сочинил: «Только в России есть три степени запрещения: запрещено, строго запрещено и категорически запрещено», «Нашему народу гораздо легче придумать вездеход, чем привести в порядок дороги». Именно Михаил Задорнов выступал с предновогодним обращением к россиянам 31 декабря 1991 года, причем пришлось на минуту задержать трансляцию боя курантов, так как он увлекся и сказал больше, чем планировалось. Стоит вспомнить, что Задорнов увлекался вненаучными изысканиями в области лингвистики, за что нередко был порицаем учеными, однако по большей части его упражнения естественным образом вплетались в его сатирическое творчество. Множество деталей его биографии осталось за кадром для широкой общественности, но многие знают его как инициатора и частично спонсора установки памятников Арине Родионовне, няне Александра Сергеевича Пушкина в селе Воскресенское, селе Большое Болдино Нижегородской области и в парке Этномир в Калужской области.