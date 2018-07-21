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Fox News уволил возлюбленную Трампа-младшего
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Fox News уволил возлюбленную Трампа-младшего 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ведущая программы «Пятерка» Кимберли Гилфойл была уволена без объяснения причин.
Руководство телеканала Fox News уволило телеведущую Кимберли Гилфойл, возлюбленную старшего сына президента США, тоже Дональда. Какие-либо причины увольнения не назывались, однако известно, что ранее руководство канала требовало от Кимберли раскрыть подробности связи с сыном президента, сообщают «Известия».
Кимберли Гилфойл, которой в этом году исполнилось 49 лет, женщина весьма разносторонняя и целеустремленная. Она работала и официанткой, и учительницей, была моделью и рекламировала нижнее белье. Наконец, работала помощником прокурора. На Fox News она работала с 2006 года. Кимберли дважды была замужем, у нее есть сын, 12-летний Ронан.
Сыну президента США Дональду Трампу-младшему 40 лет, и в марте стало известно, что он разводится со своей женой, моделью Ванессой Хейдон после 12 лет совместной жизни.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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