Fox News уволил возлюбленную Трампа-младшего

Ведущая программы «Пятерка» Кимберли Гилфойл была уволена без объяснения причин.

Руководство телеканала Fox News уволило телеведущую Кимберли Гилфойл, возлюбленную старшего сына президента США, тоже Дональда. Какие-либо причины увольнения не назывались, однако известно, что ранее руководство канала требовало от Кимберли раскрыть подробности связи с сыном президента, сообщают «Известия»

Кимберли Гилфойл, которой в этом году исполнилось 49 лет, женщина весьма разносторонняя и целеустремленная. Она работала и официанткой, и учительницей, была моделью и рекламировала нижнее белье. Наконец, работала помощником прокурора. На Fox News она работала с 2006 года. Кимберли дважды была замужем, у нее есть сын, 12-летний Ронан.

Сыну президента США Дональду Трампу-младшему 40 лет, и в марте стало известно, что он разводится со своей женой, моделью Ванессой Хейдон после 12 лет совместной жизни.