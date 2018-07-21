Копытень для тенистого садика

Я люблю растения-подушечки, коврики или почвопокровные, в моем саду таких немало. Они чаще всего не образуют ярких и пышных цветов, но по-своему милы и привлекательны. Одним из таких растений является копытень. Он мало известен нашим цветоводам и не часто встречается в садах именно в силу своей весьма скромной внешности. Цветы у него, конечно, имеются, так как он относится к царству цветковых растений. Но они настолько незаметны, что увидеть их не так-то просто.

Листья копытня похожи на лошадиное копыто

Тем не менее в моем саду копытень занимает достойное место. Давайте познакомимся с ним поближе, возможно, и вам захочется посадить в своем саду это растение. Народ придумал ему массу имен, и большинство из них связано с его особенностями. Ведь копытень — растение лекарственное, он обладает многими полезными свойствами. Вот некоторые его названия:

Рвотный корень или рвотник — потому что настои и отвары, приготовленные из него, вызывают рвоту.

Дикий перец, лесной перец — еще одно название копытня. Его листья, сорванные и растертые, горьковаты на вкус — вот и название.

Подлистник — такое имя ему дали из-за местообитания, ведь располагается он в самом нижнем ярусе леса, под укрытием других травянистых растений.

Научное название копытень говорит о форме его листьев.

Ботаническая справка

Копытень (Asarum) относится к семейству кирказоновых и приходится родственником известной лианы кирказон, хотя сам он — растение низкорослое. В роду насчитывается около 100 видов. Встречаются его представители и в Европе, но чаще всего — в Юго-Восточной Азии. У нас в России произрастает копытень европейский (Аsarum europaeum), еще его называют копытник. Уже из видового названия видно, что распространен он в европейской части, хотя встречается и на юге Сибири. По крайней мере, я встречала его у нас на Алтае в Турочакском районе, в тайге.

Копытень европейский

Кроме копытня европейского в средней полосе встречается еще два вида: копытень промежуточный и Зибольда, но именно наш вид представляет интерес как декоративное растение.

Описание растения

Копытень европейский — невысокое травянистое растение, многолетнее и вечнозеленое. Название копытень оно получило за необычную форму листа, напоминающую копыто лошади. Эти округлые ярко-зеленые блестящие кожистые листочки, сохраняющие свою зелень круглый год, и являются главным украшением растения. В высоту копытень не превышает 15 см. Его побеги стелются и укореняются — именно таким образом получается компактный кустик, постепенно занимающий все большую площадь. Образуется «шапочка», а потом «коврик» этого растения. И даже латинское название «азарум» по-гречески означает «ковер». Корневища у него также ползучие, шнуровидные.

Цветок копытня

Цветение обычно проходит незаметно. Соцветия можно увидеть, если только специально заглянуть под листочки. Из пазухи листа на цветоносе появляется одиночный цветок грязноватого темно-красного цвета — мохнатенький, в виде колокольчика диаметром около 1 см. В куртинке таких соцветий образуется много, но их совершенно не видно — они прячутся под листьями и находятся у самой земли. Расцветает копытень в мае, а в июле образуется плодик — коробочка, в которой созревают семена. Их растаскивают муравьи, и происходит распространение растения с помощью семян.

Полезные свойства копытня

Все части растения богаты разнообразными полезными веществами. Листьям слегка пряный запах придает содержащееся в них эфирное масло, но еще больше его в побегах. В состав масла в большом количестве входит ядовитое вещество азарон, в результате и само растение ядовито, поэтому использовать его нужно с осторожностью.

Отвар из копытня — лекарство

В листьях и побегах много витаминов и микроэлементов, стероидов и дубильных веществ, различных кислот и сердечных гликозидов. Несмотря на содержащееся в растении ядовитое вещество, его полезные свойства давно известны людям. Копытень применяют при простуде, головной боли, готовят рвотные и отхаркивающие средства. Он полезен даже при лечении алкоголизма. В народной медицине копытень используется в виде отваров листьев и корней, а в Венгрии из него производится лекарство от бронхита с астматическим компонентом у детей.

Копытень в дизайне сада

Большинству садоводов интересны декоративные качества копытня. Как же можно использовать его в саду, и где лучше разместить такое необычное растение? Поскольку в природе копытень растет под пологом леса, то и в саду станет незаменимым участником теневого уголка сада. Его можно рассадить небольшими куртинками или создать сплошной низкий покров.

Копытень рядом с хостой и вербейником монетчатым

Копытень хорошо сочетается с другими обитателями теневых участков — папоротниками, хостами, подойдет и для садика хвойных растений. Он будет декоративен весь сезон: ранней весной выйдет из-под снега зеленым и своими блестящими листьями украсит участок, когда в саду еще так мало красивых растений. И также уйдет в зиму под снег — зеленый и нарядный.

Как размножить копытень

Сделать это очень просто — достаточно отрезать от него небольшую деленку и посадить на новое место. Размножать копытень можно в любое время, только необходимо часто поливать растение, пока оно приживается. Уход за ним совсем простой — в первое время удалять сорняки, в сильную жару — поливать. Вот такое неприхотливое и очень симпатичное растение этот копытень. А вы бы посадили его у себя в саду?