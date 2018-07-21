Гости из Поднебесной медленно пойдут на Хехцир с палками

Международный фестиваль скандинавской ходьбы «Тропа дружбы 2018» пройдет 24 июля в районе Хехцирского заказника. На 15-километровую тропу отправятся сотня российских «бойцов» и столько же — из Китая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

— В Китае очень интересная, отличающаяся от нашей русской философия проведения фестиваля. Если для нас важно прийти первым, нестись к финишу „на всех парах“, то в Поднебесной считается победителем каждый, кто просто вышел на трассу и принял участие в мероприятии. А вот если ты пришел к финишной черте первым, то ты проиграл, потому что быстро двигался и не увидел той природной красоты, которая нас окружает на протяжении всей трассы, — рассказала организатор фестиваля Галина Юдейките. — Мы переняли китайскую мудрость и даем установку на то, что идти надо, наслаждаясь общением, и на финише увидеть необычайную красоту, созданную самой природой.

Финишировать участникам придется в районе базы отдыха „Беловодье“, которая расположена на берегу реки. Там же пройдет и культурная программа с песнями, танцами, прыжками через костер и вкусным обедом. Приглашаются все желающие. При необходимости палки можно будет взять в аренду на месте проведения соревнований. Для новичков будет проведен мастер-класс. Доставят любителей скандинавской ходьбы из центра города до места соревнований и обратно — на автобусах. Только зарегистрироваться надо заранее. Телефон: 633-644.