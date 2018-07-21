Как живут современные амазонки в Бразилии

В то время, пока одни женщины решают отстаивать свои права в мире, в котором в основном правят мужчины, другие уже во всю строят матриархальное общество. Речь идет о городке Ноива ду Кортдейру в Бразилии, и здесь творится настоящее женское царство.