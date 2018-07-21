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Как живут современные амазонки в Бразилии
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Как живут современные амазонки в Бразилии 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В то время, пока одни женщины решают отстаивать свои права в мире, в котором в основном правят мужчины, другие уже во всю строят матриархальное общество. Речь идет о городке Ноива ду Кортдейру в Бразилии, и здесь творится настоящее женское царство.
В этом городе живет не первое поколение современных амазонок, но, несмотря на это, жительницы всегда рады новым людям в городе и приветствуют любых девушек. Ноива ду Кордейру основала в 1891 году Мария Сеньоринья де Лима. Ее изгнали из родного города за подозрение в измене. Стоит отметить, что замуж Марии пришлось выйти против ее воли — такие были родительские требования. Как только смелая женщина решила начать всю свою жизнь с чистого листа, она решила основать собственное поселение. За это ее и пять следующих поколений официально отлучили от католической церкви. Тем не менее ее это не сильно удручало. Мария решила, что она сможет организовать идеальное женское общество, и это у нее получилось. В поселении отсутствует соперничество, ревность или стремление к превосходству. Все члены коммуны считают себя большой семьей, и большинство жителей ведет хозяйство, строят или готовят. И все это делают женщины, но иногда им приходится обращаться в соседние города за профессиональной помощью рабочих или строителей. ​Хотя в Ноива ду Кордейру и матриархальный уклад, жительницы поселения не являются сторонницами однополой любви. Они могут выходить замуж и иметь детей, единственное — им придется жить по отдельности с мужем: в поселке место лишь для женщин и детей.
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