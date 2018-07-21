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Пропавшую в Самаре девочку нашли погибшей
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Пропавшую в Самаре девочку нашли погибшей 

63.ru 1 час назад
Фото: progorodsamara.ru
Полицейские и волонтеры нашли пропавшую 7-летнюю девочку. Ее нашли погибшей. Об этом сообщили представители добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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