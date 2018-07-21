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В Самаре нашли тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти
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В Самаре нашли тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
САМАРА, 21 июл — РИА Новости. Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили утром в субботу в Самаре, следователи начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, в пятницу вечером девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт».
"Сегодня примерно в 10 часов в Советском районе города Самары обнаружено тело семилетней девочки, с признаками насильственной смерти… Начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на место происшествия выехал руководитель следственного управления, криминалисты и следователи, выясняются все подробности происшествия и обстоятельства ему предшествующие. Отмечается, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
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Женский форум  Ещё 14 источников 
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