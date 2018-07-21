21 июля — День вредной еды

21 июля — Всемирный день вредной пищи.

День вредной еды, или, буквально, День мусорной пищи (Junk Food day), отмечают 21 июля в США любители снеков, газировки, чипсов, сладостей и продукции фаст-фуд кафе.

Самые популярные в Америке продукты и блюда относятся именно к «мусорной» категории. Поэтому неудивительно, что свыше 60% американцев страдают избыточным весом и если «ожирение нации» будет продолжаться теми же темпами, то к 2020 году 75% американцев окажутся в категории тяжеловесов, предсказывают ученые.

В то же время, в Америке нарастает другая крайность — фобии и страхи, связынные с ненатуральностью и и вероятной вредностью пищи. Люди высчитывают калории с точностью до одной, стараются избавится в пище от глютена, ГМО и еще бог знает чего. Сторонники празднования этого дня объявили войну данной тенденции и призывают хотя бы в этот день поесть-то, что хочется, а не то, что нужно. Ведь вредная пища одновременно и самая вкусная. Правда, с ними согласны далеко не все, напоминая, что такие празднования себе же во вред.

Термин «вредная еда» впервые придумал и ввел в оборот более 40 лет назад микробиолог Майкл Джекобсон, обозначив так продукты, содержащие много калорий и вредные для здоровья ингредиенты при минимуме пищевой ценности, то есть витаминов и минералов.

В 2008 году ученые доказали, что «вредные продукты» оказывают на мозг точно такое же действие, как наркотики, вырабатывая пищевую зависимость. Становится понятным яростное отстаивание прав «толстого» большинства на отсутствие препятствий к неумеренному поглощению вредной пищи. Тем более, что вредная пища здесь еще и самая дешевая, поэтому для миллионов малообеспеченных американцев День вредной еды не будет отличаться от всех остальных дней в году.

В России потребление вредной еды тоже не на самом последнем месте, и все время набирает обороты. Строятся новые фуд-корты с гамбургерами и мороженым, новые заводы по производству снеков и чипсов, газировка льется широкой рекой.

А вы вместо нормального обеда заскакивали в «Макдоналдс»

Национальный день крем-брюле — США.

Вот как раз кстати ко дню вредной пищи и еще один праздник — Национальный день крем-брюле — США. Тоже не сильно полезное, но очень вкусное блюдо. Крем-брюле, от фрацузкого «crème brûlée», буквально означающее «обожжённые сливки»— это десерт из заварного крема с карамельной корочкой.

Хотя этот десерт считается французским, существует несколько версий его создания. Так, по одной из них первый крем-брюле был приготовлен в XVII веке английскими поварами в стенах колледжа Святой Троицы Кембриджского университета. Назывался он тогда Trinity cream — по названию колледжа. В пользу этой версии говорит то, что вплоть до XVIII века французы называли этот десерт «английским кремом». Во Франции же утверждают, что крем-брюле изобрел Франсуа Мессьяло, главный повар герцога Орлеанского. В подтверждение своего мнении французы приводят тот аргумент — герцогский повар упоминает о крем-брюле в своей книге, выпущенной в 1691 году. Однако опубликованный рецепт сильно напоминает каталонский крем. И здесь начинает играть всеми красками третья легенда — испанцы заявляют, что Мессьяло привез рецепт из путешествия по Каталонии, где он и попробовал этот прекрасный десерт. По версии испанцев, в XVI веке в каталонский монастырь приехал епископ, а у монахинь не оказалось монастырского флана, чтобы угостить высокого гостя. Не растерявшись, они наспех приготовили сливочный крем, а чтобы скрыть свою непредусмотрительность, покрыли его обожженной карамельной корочкой. Когда епископу преподнесли десерт прямо с огня, он обжегся и воскликнул: «quema!», что означает «обжигает» в переводе с испанского. Слово было созвучно со словом «crema» — крем, сливки. Так это название закрепилось за только что изобретенным десертом, который впоследствии стал известен как каталонский крем. Для приготовления крем-брюле используются желтки, сахар, сливки, молоко и ваниль, но могут использоваться и другие ингридиенты, например цедра апельсина или лимона.

Нагретое молоко смешивают с остальными ингредиентами, а затем запекают, что приводит к затвердеванию крема. Затем корочку карамелизуют. И вуаля!

И конечно, каждому советскому человеку известно мороженое крем-брюле, продававшееся в каждом киоске мороженого страны. Такое крем-брюле нам и ближе и роднее!

Фестиваль-ярмарка «Квасной пир — на весь мир» в Тюменской области.

Снова Сибирь собирает гостей на кулинарный праздник. По итогам прошлогоднего фестиваля «Квасной пир» вошел в российский топ-10 гастрономических событий июля. У зарубежных и отечественных гастротуристов он стал одним из самых популярных.

Как и в прошлый год, производители привезут на фестиваль несколько десятков видов кваса — хлебный, окрошечный, клюквенный, с хреном. Будет определен саамы йбольшой любитель кваса в конкурсе на количество выпитого хлебного напитка. В этом году также будет приготовлено 200 литров окрошки по старинным рецептам.

На фестивале гости смогут попробовать не только квас, но и другие прохладительные напитки, а также чай на таежных травах.

В течение всего дня фестивального гулянья будут проходит разные мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов. Планируется выступление фольклорных групп и самодеятельных артистов.

Фестиваль «Квасной пир — на весь мир!» начнется в туристическом комплексе «Ялуторовский острог» 21 июля в 14 часов. Хлеб вам жевать, да квасом запивать!

Фестиваль «Народный травник» в Вологодской области.

На территории старинной усадьбы Хвалевское, что в Бабаевском районе Вологодской области, 21 июля состоится чудесный фестиваль «Народный травник». Проведение планируется на нескольких полянах-травниках различной тематической направленности — «Травник Знахаря», «Травник Самовара Самоварыча», «Травник Забавляя», «Травник Мастера». Только представьте себе. В воздухе витают ароматы цветов и трав. Полевыми цветами украшают себя все участники праздника.

Живыми цветами и травами оформляются все поляны фестиваля. В чайниках и термосах настаиваются душистые травы. Сушеными ароматными травами на мастер-классах набиваются тряпичные куклы-обереги. Целебные сборы можно подобрать на любой вкус! Символ фестиваля: венок из полевых цветов. Главный сувенир — кукла-травница..

В программе конкурс природной красоты, художественные номера творческих коллективов. Совместное плетение огромного «Венка дружбы». И конечно, куда на таком прекрасном празднике без «Русского чаепития». Участники фестиваля представят на суд гостей авторские чайные сборы, а у всех желающих будет возможность попробовать их и оценить. Как в старину говорили «Чаю не пить, долго не жить!»

Всероссийский Яичный фестиваль «Скорлупино» в Татарстане.

«Всероссийский молодежный фестиваль «Скорлупино» пройдет 21 июля 2018 года Площадки фестиваля расположились на раскидистом берегу реки Меша возле села Пестрецы, в 40 км от Казани. Идея фестиваля перенести гостей праздника в атмосферу средневековой Руси и поведать о большой и чистой любви главных героев усадьбы того времени. Праздник насыщен различными забавами и развлечениями. Большие яичные гонки, чемпионат по метанию яиц, и еще множество различных конкурсов и аттракционов порадуют гостей фестиваля. Всё разнообразие развлечений анонсирует официальная программа фестиваля, которую я привожу ниже. С праздником! Может быть на этом фестивале наконец то ответят на извечный философский вопрос «Что было раньше?».

Программа Всероссийского фестиваля «Скорлупино» (с сайта https://скорлупино.рф/page/1238035):

11.00-11.30 Регистрация команд, гостей фестиваля, интерактивные программы, концертная программа Встреча VIP.

Мороженое-шоу 11.00-19.00 Работа площадки мастеров НХП и ремесленников, мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, выставка –продажа фермерской продукции, дегустации, работа фуд-корта, демонстрация экспозиции музея фестиваля, интерактивные программы национальных гостевых домов с угощением.

11.30-11.40 Акробаты на джампах.

11.40-12.00 Торжественный парад-карнавал «Шоу Белой курицы».

12.00-12.15 Конкурс «Мисс Скорлупино» Народное голосование.

12.15-12.25 Флеш моб, анонсирование программы.

12.25-12.45 Погружение в Легенду усадьбы Скорлупино.

12.45-13.10 Концерт ансамбля «Ворожея».

13.10-13-20 Выступление Камиля Хайбуллина.

13.20-13.25 Бармен шоу и открытие гастрономической зоны м/к.

14.30-15.40 Соревнования команд.

15.40-16.00 Поздравление гостей. Церемония награждения.

16.00-16.20 Глобальные яичные гонки (дети до 6 лет, 6-12 лет, 12-16 лет женщины, мужчины.

16.20-16.35 Сковородошные забеги.

16.35— 16.45 Битва с чемпионом (силовой бугорт).

16.45-18.00 Народные игры и квест «Тайны усадьбы Скорлупино».

18.00-19.00 Регистрация нового гастрономического рекорда Приготовление и дегустация. Концертно-танцевальная программа, выступают: Римма Никитина, Зарина Акунеева, Игорь Дмитриев

19.00-19.15 Бармен шоу и Дегустация яичного коктейля.

19.15-19.30 Силовое шоу «Добрыня».

20.30 -21.45 Лотерея.

20.45-22.00 Концерт группы «Хитобои», праздничный салют, танцевальная программа.

Ско-ко-парк

11.00-14.30 Работа контактного Ско-ко парка Цыплячий роддом -появление на свет цыплят в режиме фестиваля. Эзотерика (магические предсказания по перьям).

Конкурс на самого красивого петуха Работа фотозоны Ско-ко парка Работа интерактивной площадки «Цыпомер» (шуточное измерение веса гостей фестиваля) Конкурс «Горшочки».

14.30-15.20 Конкурс «Поймай петуха».

15.20-16.00 «Петушиные бега».

16.00-17.00 Конкурс на самого тяжелого петуха.

Малая сцена

13.00 Открытие площадки.

13.00-16.00 Концертная программа творческих коллективов.

Детская площадка « Малыш Ско и друзья».

13.00-13.30 Открытие площадки концертная программа. Конкурс костюмов Мистер и мисс «Ко-ко». Мороженное шоу.

13.00— 14.30 Работа семейной мастерской сети «ЛЕРУА МЕРЛЕН» Казань.

13.00— 14.30 Шоу мыльных пузырей.

13.00-17.00 Творческие мастер-классы.

13.30 -14.45 Анимационная программа «Экият».

14.45-15.15 Веселые эстафеты «Малыш Ско и друзья».

15.15-16.00 Анимационная программа «Экият».

16.00-16.30 Яичный сабан-туй.

16.30-17.15 Анимационная программа «Экият».

17.15-18.00 Работа мастерских. Закрытие площадки.