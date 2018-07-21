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СМИ сообщили о поставках русских проституток в США
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СМИ сообщили о поставках русских проституток в США 

360tv.ru 1 час назад
Россиянка Ксения Ходыкина и ее супруг Евгений Ризанов привозили русских девушек в Нью‐Йорк для занятий проституцией. Об этом сообщил помощник окружного прокурора Джеймс Линч, передает The New York Post.
Другим подозреваемым по делу проходит Аркадий Башкатов. Все трое якобы размещали проституток в Бруклине и отправляли на работу в Нью-Йорк. Они бронировали им отели и нанимали водителей.
Притон работал с июня 2015 года по июнь 2018 года. Организаторы платили россиянкам, однако выставляли свои условия по удерживаемым процентам.
Задержанные своей вины не признают и настаивают на освобождении. Россияне были арестованы на прошлой неделе во Флориде.
Ранее Telegram‐канал «Рынок шкур» разоблачил красивую жизнь Instagram‐моделей. За роскошными фотографиями звезд зачастую спрятаны истории безысходности. «360» поговорил с авторами канала о цене популярности.
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