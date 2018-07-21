СМИ сообщили о поставках русских проституток в США

Россиянка Ксения Ходыкина и ее супруг Евгений Ризанов привозили русских девушек в Нью‐Йорк для занятий проституцией. Об этом сообщил помощник окружного прокурора Джеймс Линч, передает The New York Post.

Другим подозреваемым по делу проходит Аркадий Башкатов. Все трое якобы размещали проституток в Бруклине и отправляли на работу в Нью-Йорк. Они бронировали им отели и нанимали водителей.

Притон работал с июня 2015 года по июнь 2018 года. Организаторы платили россиянкам, однако выставляли свои условия по удерживаемым процентам.

Задержанные своей вины не признают и настаивают на освобождении. Россияне были арестованы на прошлой неделе во Флориде.

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