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Красота дня — Эмили Ратаковски
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Красота дня — Эмили Ратаковски 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Недавно Эмили Ратаковски презентовала новую эмблему «Ювентуса», а теперь фотографируется с формой «Ромы».
20 июля в «твиттере» «Ромы» появилась вот эта фотография. На ней топ-модель Эмили Ратаковски запечатлена вместе с футболкой «Ромы». Может, пресс-служба клуба решила так отвлечь болельщиков от продажи Алисона в «Ливерпуль»?
Интересно, что Ратаковски уже принимала участие в презентации эмблемы другого итальянского клуба. А именно «Ювентуса».
В детстве Эмили всерьёз увлекалась под футболом. Но, вопреки желанию родителей, выбрала модельный бизнес.
Модель — уроженка Англии, а значит футбол, как у любого британца, у неё в крови.
Думаю, что после присвоения звания королева «Ромы» мы можем ждать от Эмили ещё фотографий с символикой клуба.
Эмили начала работать моделью в 14 лет. Как видите, не напрасно.
Хотя было бы интересно представить такую роскошную девушку, скажем, в роли судьи на футбольном поле.
Пожелаем же Эмили здоровья и счастья в жизни, а «Рому» можно поздравить с такой новой королевой.
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