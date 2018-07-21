Красота дня — Эмили Ратаковски

Недавно Эмили Ратаковски презентовала новую эмблему «Ювентуса», а теперь фотографируется с формой «Ромы».

20 июля в «твиттере» «Ромы» появилась вот эта фотография. На ней топ-модель Эмили Ратаковски запечатлена вместе с футболкой «Ромы». Может, пресс-служба клуба решила так отвлечь болельщиков от продажи Алисона в «Ливерпуль»?

Интересно, что Ратаковски уже принимала участие в презентации эмблемы другого итальянского клуба. А именно «Ювентуса».

В детстве Эмили всерьёз увлекалась под футболом. Но, вопреки желанию родителей, выбрала модельный бизнес.

Модель — уроженка Англии, а значит футбол, как у любого британца, у неё в крови.

Думаю, что после присвоения звания королева «Ромы» мы можем ждать от Эмили ещё фотографий с символикой клуба.

Эмили начала работать моделью в 14 лет. Как видите, не напрасно.

Хотя было бы интересно представить такую роскошную девушку, скажем, в роли судьи на футбольном поле.

Пожелаем же Эмили здоровья и счастья в жизни, а «Рому» можно поздравить с такой новой королевой.