Криминальный террор в глубинке: сериал «Станица» на телеканале «МИР»

Террор криминальной группировки, любовь и разбитые сердца. Многосерийный фильм «Станица» на телеканале «МИР» — это экранизация печально известной на всю Россию трагедии в станице Кущевская. О жестокой и правдивой истории провинциального городка — корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Генералова.

Этот интернат — настоящая гордость станицы Лощинской. Здесь молодых девушек учат быть доярками.

— У нас училище лучшее в области! У нас микроклимат, девочки должны привыкнуть к труду. Девочки должны привыкнуть жить без родителей.

Тут училась и дочка Марины Горобец. Чтобы навестить ее, женщина приехала из соседнего района. Но ее ждала страшная новость.

— Где моя дочь?

— Сбежала Светка твоя вместе с подругой.

— Я в милицию пойду! Я тут такое устрою!

Марина не верит, что ее дочь могла сбежать. Ведь девочка с пяти лет мечтала стать дояркой и долго готовилась к поступлению в это училище. Но следователи Марину не слушают.

— Это непроверенная информация. Но говорят, что Светка твоя на трассе катается с дальнобойщиками за деньги.

— Какая трасса?! Какие деньги?!

Марине приходится взять расследование в свои руки. Она выясняет, какие страшные тайны хранит это образцово-показательное училище и чему там на самом деле учат девочек.

— Вы мамочка Светки Горобец? А вы знаете, что с ней было? Ее изнасиловали!

— Он заставляет девчонок проституцией заниматься! Ну что вы молчите, дуры!

Марина узнает, что всем преступным бизнесом в станице управляет Надежда Волкова. Вместе с сыновьями она основала собственный мафиозный клан и подчинила себе всю власть.

— Я закричу! Я в милицию позвоню!

— Я здесь все решаю. Я здесь и милиция, и адвокат, и прокурор, и судья.

Марина быстро осознает, с волками жить — по-волчьи выть.

Сможет ли простая женщина одолеть целую преступную группировку и сможет ли она не погибнуть в поисках дочери?

Эта криминальная история основана на реальных событиях. Смотрите сериал «Станица» в воскресенье в 10:45 на телеканале «МИР».

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