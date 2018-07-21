5 фактов о Косме и Дамиане

«Даром получив — даром отдавайте». Эти слова из Евангелие врачи Косма и Дамиан сделали своим основным принципом. За бескорыстное лечение больных святых братьев называли «безмездными врачами» и следовали за ними к вере во Христа.

1. Родные братья Косма и Дамиан, жили во второй половине III века. Родители их были знатные и богатые римляне. Братьев воспитывали в христианской вере, в учении Господнем. А когда они выросли, родители, как богатые люди, отдали их заниматься естественными науками.

2. Врачебная наука нравилась им более всего. Братья с любовью изучали болезни людей, с ревностью узнавали целительные свойства трав и растений. Слова Евангелие «болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, мертвыя воскрешайте, бесы изгоняйте: даром получили — даром отдавайте» глубоко поразили их. Они решились на всю жизнь исполнять эту заповедь.

Господь наделил их чудотворной благодатью врачеваний и исцелений. Всякие болезни уступали их силе. Страждущие люди и животные выздоравливали, как только возлагали на них руки святые врачи. Чудотворцы не только не брали никакой награды за исцеление, но даже сами помогали неимущим. Всё имение, оставшееся по смерти родителей, они продали и раздали нищим. Благодаря этому их стали называть «бессребрениками».

3. Живя во времена страшных гонений на христианство, они решились дар свой употребить на славу имени Христова. Для этого, обходя Рим и окрестные города и села, они сами отыскивали болящих и прежде, нежели начинали врачевать их, предлагали им учение христианское. Таким образом, они ежедневно обращали людей в веру. Подобные дела не могли укрыться от языческого правительства, в те времена христиан пытали и казнили.

Император Карин послал воинов взять христианских врачей и представить на суд. На суде братья открыто исповедали перед римским императором и судом свою веру во Христа и отказались принести жертву языческим богам, как требовал Карин. «Болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, мертвыя воскрешайте, бесы изгоняйте: даром получили — даром отдавайте» — объяснили ему братья, какой Силою врачуют они. Призывая императора отречься от бездушных идолов, они говорили: «Бог наш есть Создатель всего, а твои боги — дела рук человеческих. Ты отвращаешься от Бога истинного, пусть же лицо твое отвратится от своего места — на стыд тебе».

При этих словах мгновенно лицо императора изменилось и покривилось. Увидев это, многие уверовали во Христа и молили святых врачей, чтобы они исцелили императора; молил и сам император. «Если веруешь в Него всем сердцем, то Он исцелит тебя», — отвечали святые. Тогда возопил император: «Верую в Тя, Господи Иисусе Христе , истинный Боже, помилуй мя и не помяни первого моего неведения!» После этих слов шея его исправилась и лицо стало на свое место, как было прежде. Святые чудотворцы с почестью были отпущены — исцелять недуги и обращать неверующих.

4. Учитель святых по врачебной науке омрачился славой своих учеников. В нем возгорелась зависть, и он замыслил убийство. Призвав к себе святых врачей, он лестью уговорил их идти с ним на гору — собирать врачебные травы. Там он предложил, чтобы собрать более трав, ходить всем порознь. Братья и на сей раз послушались своего учителя: разошлись. Воспользовавшись уединением, он напал и убил камнями сначала одного, а потом другого. Недалеко отсюда находился ручей, на берегу этого ручья он зарыл святые их тела. Так пострадали святые страстотерпцы и безмездные врачи Косма и Дамиан.

5. С торжеством христианства в Риме один из языческих храмов был обращен в христианский и посвящен святым бессребреникам Косме и Дамиану. Знаменитые мозаичные изображения этого храма с VI века и до настоящего времени сохраняются неповрежденно.