На полях Башкирии начали выращивать «биотопливо»

Во время поездки в Чишминский селекционный центр по растениеводству главе республики Рустэму Хамитову рассказали о перспективах работы с новой для региона культурой — крамбе. Масличную культуру можно использовать в промышленности, в том числе в качестве источника для биотоплива.

По словам директора Чишминского селекционного центра Анвара Шакирзянова, масло крамбе содержит большое количество эруковой кислоты, его доля может доходить до 50-55%. Это позволяет использовать культуру в промышленности. Сейчас ученые селекционного центра изучают «поведение» крамбе в почвенных и климатических условиях региона. Наряду с рапсом крамбе может быть использована в качестве сырья для прозводства биодизеля.

Ранее министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов заявлял о возможном переходе сельхозтехники на такое топливо. В настоящее время на кафедрах факультета механизации БГАУ разрабатывается методика проведения испытаний тракторных и комбайновых двигателей, работающих на биодизеле с использованием масла рапса и крамбе.

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