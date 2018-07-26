Девушка с обложки: сибирячку назвали самой сексуальной на конкурсе мужского журнала

В Москве подвели итоги конкурса Miss MAXIM — победу одержала жительница Новосибирска, 26-летняя модель Екатерина Киселёва

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка получила в подарок корону, подарки, а также главный приз — фотосессию для обложки сентябрьского номера журнала MAXIM.

Конкурс Miss MAXIM начался весной, когда жительницы Новосибирска начали выкладывать в соцсети откровенные снимки со специальным хештегом. После этого с помощью народного голосования редакция журнала составила топ-100 красоток, куда попали сразу две сибирячки. Им устроили фотосессию в нижнем белье, а затем выбрали десятку финалисток, в числе которых оказалась Екатерина.

Екатерина Киселёва стала первой девушкой из Новосибирска, которая победила в конкурсе Miss MAXIM. До этого сибирячкам удавалось лишь войти в число финалистов. Участницы одного из первых этапов, раздевшиеся для фото, рассказали НГС, как относятся к откровенным снимкам и как с ними познакомиться.