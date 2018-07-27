Орлова пришла на финал конкурса Miss MAXIM 2018 в сдержанном платье, а Сысоева показала колени в дерзком мини 

В Москве выбрали финалистку конкурса Miss MAXIM 2018.
В клубе Soho Rooms состоялся финал конкурса Miss MAXIM 2018. Десятка самых красивых и сексуальных участниц по результатам читательского голосования журнала MAXIM и кастинга предстала на сцене перед жюри и сотнями зрителей, чтобы побороться за корону победительницы. Победительницей стала Екатерина Киселева из Новосибирска.
Среди звездных гостей вечеринки были Ольга Орлова, которая несмотря на зашкаливающую сексуальность мероприятия выбрала довольно сдержанный наряд, Надежда Сысоева и Илья Бачурин, Варвара Визбор, Вика Дайнеко, Юлия Началова, Марина Кравец, Антон Лаврентьев, Найк Борзов и другие.
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Фото:пресс-служба