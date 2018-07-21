5 советов для женского здоровья от тибетского доктора Пунцог Вангмо

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Наш эксперт: доктор Пунцог Вангмо, руководит отделением тибетской медицины в Институте Shang Shung в США и считает свой основной миссией распространение уникального наследия тибетской медицины во всем мире.

Слушайте ритмы своего тела. Наш организм можно сравнить с автомобилем: в юности мы можем развивать невероятную скорость, постоянно нажимая на газ. Однако, если мы не поменяем отношение к своему здоровью, то механизм может просто сломаться. Молодые люди часто не осведомлены о последствиях неправильного питания, поведения. Сейчас многие сидят за компьютером до утра, подвергаются воздействию информационного мусора. Все это приводит к тому, что, когда тело наконец засыпает, ум все еще напряжен, он никак не может расслабиться. У человека развивается сильное чувство привязанности, наш ум постоянно что-то ищет, он никак не может стать наполненным. Ну, например, если такой человек чувствует, что жарко, то он обязательно будет искать холод, почувствовав холод, станет искать жару и т.п. Никогда такой человек не скажет, что наконец-то ему хорошо, и он чувствует удовлетворенность. Тибетская медицина предлагает с детства обращать внимание на стиль жизни и питание.

В холодное время года одевайтесь теплее. Думаю, для русских женщин очень важный момент — это достаточно теплая одежда. У многих пациенток, которые обращаются ко мне в России, из-за переохлаждения появляются проблемы с почками и репродуктивной системой. Причина — в стремлении одеваться легко даже в зимние месяцы и употребление холодных напитков. А если вы еще и часто едите продукты, которые имеют холодную природу (например, картофель и гречка), то тибетский доктор скорее всего заметит у вас расстройство энергии ветра. Это проявляется в повышенной нервозности, неспособности сосредоточиться, бессоннице, нестабильных эмоциях, болях в пояснице и нижней части живота из-за нарушения кровоснабжения.

Создавайте счастье из мелочей. Когда я только приехала на Запад, ко мне на прием приходили красивые молодые женщины и жаловались на депрессию, бессонницу, проблемы, плохое самочувствие. Поначалу я не могла понять: как это возможно? Мне даже казалось, что я неправильно их понимаю или что они надо мной смеются. Ведь у этих женщин комфортная, спокойная жизнь. Их семьям хватает еды, их страна не находится в зоне боевых действий, у них есть крыша над головой и тепло в домах, так о каких же проблемах они говорят? Только со временем я осознала, что проблемы у женщин в западных странах действительно есть… Чем больше у человека вещей, тем больше причин для волнений… Тибетская медицина предлагает каждый день помнить о том, что означает человеческая жизнь, в чем истинные ценности. Жизнь — это не один вкус, жизнь — а целый коктейль. В Тибете мы говорим: даже у короля птиц, который летает очень высоко, есть тень, и она всегда с ним, куда бы он ни полетел. Наше сознание всегда с нами. Как только вы осознаете ценность жизни, вы перестаете участвовать в безумной гонке, где вы зачем-то набираете очки. Нет никаких стандартов хорошего и плохого, для одних одно событие хорошее, для других — плохое. Когда вы чувствуете себя несчастной — вот это плохо, а хорошо — когда счастливы. Я обращаюсь к пациенткам с просьбой найти их внутренний свет. И когда люди видят этот свет в душе, можно излечиться даже от сильнейших страхов. Начинайте утро примерно с таких мыслей: «Я относительно здорова, в нашей стране нет войны, у меня теплый дом, я окружена любимыми людьми, у нас много хорошей еды». Такое начало дня каждого человека сделает умиротворенным и благодарным.

Не отказывайтесь от себя, заботясь о семье. Женщины во многих странах больше мужчин привязаны к семейным ценностям. Для многих главная цель — создать семью и заботиться о том, чтобы все в ней были счастливы и здоровы. Но думать о доме каждую минуту, волноваться по поводу каждого прыщика на лице у детей — может стать не слишком здоровым и благодарным делом. Я не так много знаю, и не говорю по-русски, но заметила, что русские женщины часто совсем отказываются от себя ради семьи. Не стоит так делать.

Заботьтесь о внутренней красоте. Настоящая красота женщины — это ее характер. В Тибете мы говорим, что женщина, — это энергия солнца: когда выходит солнце, листья раскрываются и все цветет, солнце имеет силу давать жизнь. Энергия солнца — сострадание, добро, это и есть красота женщины. Когда мы злимся и подвержены стрессу, то красота на видна. Старайтесь оставаться в солнечном настроении — в этом поможет тибетский массаж ку-нье, даже после одного сеанса и настроение, и состояние кожи совершенно меняется. Сегодня много различных спа и веллнесс студий, но важнее всего ментальное и эмоциональное воздействие.