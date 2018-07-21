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Топ 5 самых завидных холостяков
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Топ 5 самых завидных холостяков 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Марат Сафин
Он крутил романы с Дарьей Жуковой, актрисой Еленой Кориковой, певицами Анной Селезневой и Анастасией Осиповой. Однако ни одну из них не повел в загс. Пару-тройку лет назад, правда, Сафин во всеуслышание объявил, что он наконец-то женится и представил публике свою избранницу — ею стала модель Анна Друзяка, с которой Марат уже встречался пару лет в перерывах между двумя другими романами. Однако время шло, однако свадебных торжеств замечено так не и было. На прямые вопросы о том, когда же ждать официальной церемонии, Сафин честно отвечает: «Жениться не собираюсь». Так что шанс завоевать сердце Марата пока еще есть!
Тимур Батрутдинов
Почти в каждом интервью Тимур рассказывает о своем желании наконец жениться и зажить размеренной семейной жизнью. Но почему-то никак не может найти свою единственную. Возможно, причина в давней истории его «докамедиклабовского периода». Тимур тогда еще жил в Питере и у него были серьезные отношения с девушкой. Однако на предложение руки и сердца она ответила отказом. Может, с тех пор Батрутдиной и перестал доверять женскому роду-племени? Кто же наконец растопит лед в его сердце?
Его Крид
Один из самых востребованных российских исполнителей, Крид является предметом грез тысяч барышень. И многие из них претендовали на его руку и сердце. За плечами у Крида — много романов (с Викторией Дайнеко, Мирославой Карпович, Дианой Мелисон), его даже пытались женить в передаче «Холостяк», но все эти попытки не увенчались успехом. Так что на данный момент шанс есть у каждой.
Султан Сулейман (Sultan Suleiman)
Друг Егора Крида, Султан Сулейман (Sultan Suleiman) известен в светских кругах как устроитель самых крутых вечеринок. Большую часть времени он проводит в Дубае, где устраивает самые громкие afterparty. А еще этим летом в Москве проходили гастроли лучших клубов мира — в том числе работала площадка дубайского клуба BASE, и к этому тоже приложил руку Сулейман.
Увидеть Султана можно в «Дневнике хача» у Амирана Сардарова, а еще в новом клипе T-killah. На его https://www.instagram.com/sultannonstop/ подписаны почти пятьдесят тысяч человек, при том, что его аккаунт закрыт для «чужих».
Артемий Шульгин
Сын певицы Валерии долгое время жил за границей, но сейчас наконец-то вернулся в Россию, где намерен заниматься музыкальным менеджментом и продюсированием. Молодой человек очень серьезен, обладает энциклопедическими знаниями и хорошими манерами. Тем не менее он органично влился в столичную светскую жизнь, так что поймать его на какой-то модной вечеринке вполне возможно. Кто на охоту?
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