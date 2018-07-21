Юная омичка завоевала все награды конкурса «Балтийское созвездие»

Двенадцатилетняя омичка Виктория Воронова собрала все награды в своей возрастной категории и стала единственной, кто ыл номинирован на гран-при фестиваля. Виктория Воронова уже несколько лет занимается вокалом и завоевывала награды на конкурсах разного масштаба. В этот раз на выездном вокальном фестивале конкурсе «Балтийское созвездие», который проходит в Сочи с 17 по 23 июля, омской вокалистке не было равных. В своей возрастной категории она завоевала все три награды лауреатов конкурса и была номинирована на гран-при.

Виктория завоевала первые места в номинациях «Дуэт», «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», — рассказала корреспонденту "Омск Здесь" мама Виктории Олеся Воронова. — Впервые за пять лет участия в выездных фестивалях и конкурсах Виктория и ее педагог повезли на конкурс песни, которые выбрали и начали репетировать всего за месяц. Мы безумное переживали, но Виктория не только справилась с волнением, но и показала блестящий результат.

В Сочи омичка исполняла в дуэте композицию «Tell me way», в номинации «Эстрадный вокал» она пела акапельно на португальском языке песню «Lorando», в номинации «Джазовый вокал» композицию «Вrown sugar». Помимо кубков лауреатов в трех номинациях конкурса, омская девочка получила специальный приз от президента фестиваля Евгения Нусса — бесплатную поездку в Санкт-Петербург в октябре 2018 года, где примет участие в гала-концерте. Свои награды Викктория получила из рук солистки мюзикла «Иствикские ведьмы», актрисы сериалов «Папины дочки», «Ранетки», «Классная Школа», режиссёра и продюсера Алены Галлиардт . Наставница вокалистки Кристина Шерина была отмечена как лучший педагог фестиваля.

По словам мамы Виктории, каждый раз самым сложным в конкурсе становится не репетиции песен и выступления, а финансовая нагрузка, которая полностью ложится на плечи родителей участников. Тем более, победу Виктории прогнозировать было трудно, девочка ехала на фестиваль с новыми, не до конца отработанными песнями, которые еще нигде не исполняла, риск был велик. Но девочка выступила блестяще, снова показав, что в Омской области есть таланты.

Омичка Виктория Воронова (вторая слева) с другими призерами фестиваля «Балтийское созвездие»

Справка. Конкурс-фестиваль «Балтийское созвездие» проводится ежегодно с 2014 года при поддержке и участии Комитета по культуре и искусству Государственной Думы Российской Федерации . В нем принимают участие как профессиональные, так и начинающие коллективы и исполнители, а оргкомитет и члены жюри создают для лучших коллективов и исполнителей возможность дальнейшего творческого роста, дают рекомендации для поступления в высшие учебные заведения России. В этом году в конкурсе принимали участие вокалисты из 25 городов России, Донецка, Казахстана, Белоруссии. Стоит отметить, что следующий фестиваль будет проводиться с 7 по 11 ноября 2018 года в Омской области в городе Калачинске.

Фото: Олеся Воронова