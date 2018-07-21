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Житель Адыгеи застрелил троих человек, одного ранил и совершил самоубийство
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Житель Адыгеи застрелил троих человек, одного ранил и совершил самоубийство 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Новая Кубань
МАЙКОП, 21 июля. /ТАСС/. Житель села Красногвардейское в Адыгее застрелил из охотничьего ружья троих человек, одного тяжело ранил и совершил самоубийство, сообщили ТАСС в субботу в Следственном управлении СКР по Республике Адыгея.
"Двадцатого июля около 18:00 мск 55-летний местный житель, находясь в своей квартире, из охотничьего ружья застрелил 50-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. Далее преступник на окраине села Красногвардейское застрелил 23-летнюю местную жительницу, а также причинил огнестрельное ранение 28-летнему мужчине, который впоследствии был доставлен в больницу", — рассказал представитель республиканского управления СК.
По его словам, тело подозреваемого позже обнаружили в лесополосе в окрестностях села Красногвардейское.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Расследование уголовного дела продолжается.
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, мотивом преступления явился конфликт на семейно-бытовой почве. Кроме того, убийца в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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