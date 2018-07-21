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Уроженку Челябинска арестовали за организацию проституции в США — СМИ
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Уроженку Челябинска арестовали за организацию проституции в США — СМИ 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Американские СМИ сообщили об аресте во Флориде россиянки Ксении Ходыкиной и её мужаЕвгения Ризанова.
По заявлению окружного прокурора Нью-Йорка Джеймса Линча, супруги организовали сеть по доставке в США женщин из России для последующих занятий проституцией. Ходыкина, Резанов и их третий сообщник устраивали приехавших россиянок в Бруклине и подыскивали для них клиентов. При этом они сами назначали процент, который «жрицы любви» отчисляли сутенёрам.
Теневой бизнес действовал с июня 2015-го по июнь 2018-го. И, судя по всему, процветал — супругов задержали в роскошном пляжном жилом комплексе Trump Towers во Флориде, где имеют жильё многие российские знаменитости.
Сообщается, что Ксения Ходыкина родилась и какое-то время жила в Челябинске. Она, как и её муж отрицают вину.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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