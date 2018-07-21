Ещё
Чепчугов пожелал удачи Головину, сопроводив запись хэштегом «Челси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чепчугов пожелал удачи Головину, сопроводив запись хэштегом «Челси» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: RT на русском
Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к полузащитнику «армейцев» Александру Головину, который близок к переходу в один из европейских топ-клубов. «Когда ты пришёл в основную команду ЦСКА, я тебе сразу сказал: „Будешь так же тренироваться — через два года попадёшь в европейскую команду“. Сегодня много советов и внимания! Я тебе желаю почувствовать сердцем. Удачи тебе, большой карьеры», — написал Чепчугов в своём «инстаграме», сопроводив запись хэштегом #Челси.
Напомним, двумя главными претендентами на Головина называются «Челси» и «Монако».
Чемпионат.com: последние новости
Эвра исполнил песню Бочелли по случаю перехода Роналду в «Ювентус» Родители Ханикатта судятся из-за его похорон «Манчестер Юнайтед» представил игровую форму на сезон-2018/19
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой12
Звезды с очень большим размером груди30
Тест: какая работа вам подходит12
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини30
Несмелые желания: тайные мечты знаков зодиака3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение