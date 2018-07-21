Чепчугов пожелал удачи Головину, сопроводив запись хэштегом «Челси» 

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к полузащитнику «армейцев» Александру Головину, который близок к переходу в один из европейских топ-клубов. «Когда ты пришёл в основную команду ЦСКА, я тебе сразу сказал: „Будешь так же тренироваться — через два года попадёшь в европейскую команду“. Сегодня много советов и внимания! Я тебе желаю почувствовать сердцем. Удачи тебе, большой карьеры», — написал Чепчугов в своём «инстаграме», сопроводив запись хэштегом #Челси.
Напомним, двумя главными претендентами на Головина называются «Челси» и «Монако».