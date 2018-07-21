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Как дела у Джиджи Хадид и Зейна Малика?
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Как дела у Джиджи Хадид и Зейна Малика? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Джиджи Хадид (Gigi Hadid) и Зейн Малик (Zain Malik) уже давно не попадали под прицел фотографов. Напомним, что в марте этого года пара приняла решение разбежаться, но друг без друга возлюбленные протянули не долго. Поначалу ни Джиджи, ни Зейн никак не комментировали свои вновь возобновившиеся отношения. Но когда предположений о том, что их любовь — всего лишь пиар, стало больше, Джиджи сказала:
«Вы можете называть это рекламой, но я просто публикую посты о своем парне, как и все остальные. Я люблю этого мужчину так сильно, что не могу выразить это словами, и его стремление быть лучше каждый день очень вдохновляет меня».
Буквально несколько дней назад пара вновь дала о себе знать. Они вдвоем приехали в Нью-Йорк, а фотографы застали их, когда Джиджи и Зейн покидали свой гостиничный номер.
Девушка была одета в голубую джинсовку, а вот ее бойфренда, похоже, потянуло на яркие краски: на Зейне была ярко-желтая футболка, а совсем недавно музыкант перекрасил волосы.
Судя по всему, отношения в этой паре одни из самых крепких среди известных нам звездных романов: в жизни Джиджи и Зейна все гладко и спокойно, без скандалов и громких фраз, без сотни совместных селфи в и ярких появлений на публике. Хотя никогда нельзя знать наверянка, что происходит за закрытыми дверьми.
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